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AB'den Ukrayna'yı heyecanlandıran açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Avrupa yolundaki sürecinin başladığını, AB Komisyonu'nun da bu yolda ilerleyeceğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-03-18 14:54:51
AB'den Ukrayna'yı heyecanlandıran açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüntülü konuşma hakkında sosyal medyada açıklamada bulundu.

"Devlet Başkanı Zelenskiy'e AB'nin desteğinin devamı konusunda teminat verdim. Ukrayna'nın AB yolu başlamıştır." ifadesini kullanan von der Leyen, bu tür zamanlarda vizyon, sebat ve tahammül gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, "AB komisyonu da bu yolda ilerleyecektir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'i ayrıca AB'nin daha önce onayladığı makro finansal desteğinin 300 milyon avroluk ikinci diliminin ödeneceği konusunda bilgilendirdiğini aktaran von der Leyen, "Ukrayna'nın cesur halkının bu paraya şu anda ihtiyacı var. Bu anlamsız savaş devam ederken bu para ülkenin maliyesini destekleyecektir." dedi.

Ukrayna, 24 Şubat'ta Rusya'nın saldırısının başlamasından sonra 28 Şubat'ta AB'ye üyelik başvurusu yapmıştı. AB ülkeleri, üyelik başvurusu hakkında AB Komisyonu'ndan görüş istemişti. .

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