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TIMETURK / DÜNYA / AB'den Ukrayna'ya üyelik desteği

AB'den Ukrayna'ya üyelik desteği

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'nın üyelik başvurusunun AB Komisyonunca incelenmesini istediklerini, bunu beklerken ülkenin Avrupa yolunu izlemesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdiler.

2 Saat Önce
2022-03-11 07:12:01
AB'den Ukrayna'ya üyelik desteği

AB üyesi 27 ülke lideri, dün AB Dönem Başkanı Fransa'nın ev sahipliğinde Paris yakınlarındaki Versay Sarayı'nda buluştu.

Liderler, gayriresmi zirvenin ilk gün oturumlarının ardından bir araya geldikleri akşam yemeğinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı. Geç saaatlerde basınla paylaşılan bildiride Rusya ve Belarus'un savaşın tüm sorumluluğunu taşıdığı ve tüm suçlardan da sorumlu tutulacağı bildirildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının soruşturma açma kararının memnuniyetle karşılandığının ifade edildiği bildiride, "Ukrayna'nın nükleer tesislerinin emniyet ve güvenliğinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yardımıyla derhal sağlanması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Bildiride Rusya'nın askeri harekatına son vermesi ve tüm güçlerini ve askeri teçhizatını derhal ve koşulsuz olarak Ukrayna'nın tamamından çekmesi ve Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına tam saygı duyması talebi yinelendi.

- Sivillerin güvenli geçişi

AB ve üye devletlerin Ukrayna'ya koordineli siyasi, mali, maddi ve insani destek sağlamaya devam edeceğinin, Rus saldırısı sona erdikten sonra demokratik bir Ukrayna'nın yeniden inşası için destek sağlamaya kararlı olduğunun vurgulandığı bildiride, "Rusya ve Beyaz Rusya üzerindeki baskımızı daha da artırmaya kararlıyız. Önemli yaptırımları kabul ettik ve yeni yaptırımlarla hızla hareket etmeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride Rusya Ukrayna'daki mağdurlara ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere güvenli ve engelsiz insani erişim sağlamaya ve ayrılmak isteyen sivillerin güvenli geçişine izin vermeye davet edildi.

- Üyelik başvuruları

AB Konseyinin hızlı hareket ederek Komisyonu Ukrayna'nın 28 Şubat'ta yaptığı üyelik başvurusuna ilişkin görüşünü sunmaya çağırdığının anımsatıldığı bildiride "Bunu beklerken, gecikmeksizin, Ukrayna'nın Avrupa yolunu izlemesini desteklemek için bağlarımızı daha da güçlendirecek ve ortaklığımızı derinleştireceğiz. Ukrayna, Avrupa ailemize aittir." değerlendirmesi yapıldı.

Bildiride Konseyin Komisyonun Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik başvurusuyla ilgili fikir belirtmesini istediği kaydedildi. .

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