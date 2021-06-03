AB'den teklif: 'Dijital cüzdan'a geçilsin

Avrupa Birliği (AB), vatandaşların çeşitli hizmetlerden güvenli biçimde faydalanması için içine kimlik, ehliyet, diploma ve banka hesabı yüklenebilen 'dijital cüzdan' kurulmasını teklif etti.