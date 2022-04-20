DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsveç polisinden, Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında suç duyurusu
Manchester City - Brighton maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İstifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Chelsea - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
Teravih namazının 22. gün sevabı nedir? 22. gece teravih namazı fazileti nedir?
AB'den Rusya'ya petrol ve gaz ambargosu açıklaması
21. gece kılınan teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazında 21. gün kılınan namazın sevabı nedir?
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü
Pentagon, Ukrayna ile ilgili uçak açıklamasını geri aldı
TYB İstanbul'dan şair Bülent Parlak için taziye mesajı
BIST 100 rekorla kapandı
Pentagon: Rusya, kıtalararası füze denemesi yapacak
Biden, yüksek enflasyon ve akaryakıt fiyatlarından Putin'i sorumlu tuttu
Şahan Gökbakar'dan, uyuşturucu davasından hapis cezası alan rapçi Murda'ya destek
İmam Muhsin Kara kim? Muhsin Kara hangi camide görevli? Muhsin Kara hangi caminin imamı?

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:26
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:10
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:04

03:52
19:04
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:51

03:50
18:51
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:26
SAHUR
19:38
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / AB'den Rusya'ya petrol ve gaz ambargosu açıklaması

AB'den Rusya'ya petrol ve gaz ambargosu açıklaması

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Rusya'ya karşı petrol ve doğal gaz ambargosunu 'er ya da geç' uygulayacağından emin olduğunu söyledi.

1 Saat Önce
2022-04-20 21:11:20
AB'den Rusya'ya petrol ve gaz ambargosu açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da yeniden kontrolün sağlandığı Borodyanka kentini ziyaret ettikten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi.

"Bunlar vahşet. Bunların hepsi suç. Cezalandırılmalıdır. Cezalandırılacaktır" diyen Michel, Ukrayna'yı desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını çünkü Ukrayna'nın zaferini istediklerini dile getirdi.

Michel, AB'nin Ukrayna'nın yanında olacağına dair teminat verdiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar birçok somut tedbir kararı aldık. Bu yeterli değil ve bu yüzden Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için sürekli çalışıyoruz" diye konuştu.

"Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda farklı fikirler var"

Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda Michel, AB içinde üyelik süreciyle ilgili farklı fikirler olduğunun "bir sır olmadığını " ifade ederek, bunun yasal ve aynı zamanda siyasi süreç olduğunun altını çizdi.

Michel, AB Komisyonunun görüşünü haziranın sonunda açıklaması gerektiğini belirterek, kendisinin de bu gerçekleştiği anda değerlendirme sürecini başlatacağını söyledi.

Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosu konusunda Michel, "bunun er ya da geç kararlaştırılacağından şahsen emin olduğunu çünkü AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını durdurmak konusunda kararlı olduğunu" kaydetti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş