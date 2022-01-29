DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Islah edildiler, ikiz doğumlar arttı
Çok tehlikeli bir akım! Sakın denemeyin
AB'den Rusya'ya misilleme kararı!
TÜFE mi önemli ÜFE mi? Dolarizasyonun yerine liralaşma mı?
BIST, fed'e ne tepki verdi? Yabancıların borsa tavrı
Kardan hasar gören aracın maliyetini kim ödeyecek?
NYT: İsrail, Pegasus casus yazılımıyla diplomatik kazanımlar elde etti
Kolombiya - Peru maçı canlı nasıl izlenir?
Genç iş insanı İsmail Aslan’dan otomotiv sektörüne yatırım
Togg ‘En İyi 20 Marka'dan biri oldu
Sahilde ölü bulundu
ABD bankalarından Rusya'ya yaptırım gelecek mi?
Okul Öncesi öğretmeni kaç bin atama olacak? Hangi şehirlere okul öncesi öğretmeni atanacak?
'Maske Kimsin Sen?' Eda Ece neden yok? | Maske Kimsin Sen? Eda Ece yerine kim geldi?
Ünlülerin dövme sanatındaki yeni durağı Kerim Kaan Köse: Dövmeler bir görselden ibaret değildir.

TIMETURK / DÜNYA / AB'den Rusya'ya misilleme kararı!

AB'den Rusya'ya misilleme kararı!

Avrupa Birliği (AB), Rus makamlarının AB'den ve AB üyesi ülkelerden bazı yetkililere Rusya'ya giriş yasağı koyduğunu, buna karşılık vereceklerini duyurdu.

34 Dakika Önce
2022-01-29 00:22:57
AB'den Rusya'ya misilleme kararı!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, AB kurumlarından ve üye ülkelerden "bilinmeyen sayıdaki" yetkiliye Rusya tarafından seyahat kısıtlaması getirildiği bildirildi.

"AB, Rus makamlarının bu kararından üzüntü duymaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, kararın yasal dayanağının bulunmadığı belirtildi.

AB'nin açıklamasında, "Bu kararın uygun karşılığı olacaktır. Rusya, bu kararla birlikte gerginliğin azaltılmasına katkı sağlamak yerine Avrupa'da gerilim iklimini körüklemektedir." denildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş