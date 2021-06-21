AB'den Paşinyan'a tebrik

Avrupa Birliği (AB) Konseyi başkanı Charles Michel, Ermenistan'daki seçimleri kazanması dolayısıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tebrik etti.

Michel, Ermenistan'daki seçim sonucunun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paşinyan'a seçim zaferinden dolayı içten tebriklerini ilettiğini kaydeden Michel, "AB, derinleşen reformların desteklenmesinde Ermenistan'ın yanındadır. Ayrıca bölgesel istikrarı ve kapsamlı anlaşmazlık çözümüne daha fazla destek vermeye de hazırız." ifadesini kullandı.

Ermenistan'da yapılan erken parlamento seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Nikol Paşinyan'ın "Sivil Sözleşme Partisi", oyların yüzde 53,92'sini alarak kazanmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın liderliğini yürüttüğü "Ermenistan İttifakı" ise oyların yüzde 21,1'ini alarak ikinci olmuştu.

Paşinyan'ın partisi 0,08 puan farkla yüzde 54 oy oranına ulaşamayarak hükümeti tek başına kurma şansı elde edememişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.