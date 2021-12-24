AB’den Libya'ya seçim planı çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Libya'da bugün yapılması planlanan ancak ertelenen seçimlerin düzenlenmesi için hızlıca yeniden bir plan hazırlanması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, Libya'daki seçimlerin ertelendiğini hatırlattı.

Borrell, "Libyalı makamlara, üzerinde mutabık kalınan yol haritasına uygun şekilde mümkün olan en kısa sürede kapsayıcı, özgür, adil ve güvenilir başkanlık ve meclis seçimlerinin düzenlenmesi için bir plan ve takvim oluşturmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Libyalıların sadece demokratik seçimler yoluyla istikrar ve barışa kavuşabileceği görüşünü belirten Borrell, seçimlerin düzenlenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışmaya ve Libyalı makamları desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 22 Aralık'taki açıklamasında, 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulunmuştu.

Libya Meclisi Seçim Komitesi de başkanlık ve parlamento seçimlerinin daha önce belirlendiği üzere 24 Aralık'ta yapılmasının imkansız olduğunu açıklamıştı.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.