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AB'den Kuzey Kore'ye füze denemelerine son verme çağrısı

AB, Kuzey Kore'ye füze denemelerine son verme çağrısı yaparken, her türlü yeni ve anlamlı diplomatik süreci destekleyeceğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-01-27 22:51:34
AB'den Kuzey Kore'ye füze denemelerine son verme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin tekrarladığı füze denemelerinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olduğu anlatıldı.

Açıklamada, söz konusu eylemin bu ülke ile diyalog başlatmaya yönelik uluslararası çabalara aykırı olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore'nin ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması gerektiğinin bildirildiği açıklamada, Kuzey Kore'ye istikrarı bozucu eylemlere son verme çağrısı yapıldı.

"Yeni ve anlamlı diplomatik süreci desteklemeye hazırız"

Açıklamada ayrıca, "AB, her türlü yeni ve anlamlı diplomatik süreci desteklemeye hazırdır. AB, Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarını, balistik füzelerini ve mevcut nükleer programlarını kapsamlı, doğrulanabilir ve geri döndürülemez bir şekilde bırakma hedefine bağlıdır" denildi.

Güney Kore, sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi yaptığını bildirmişti.

AB 11 Ocak'ta da Kuzey Kore'nin 5 ve 11 Ocak'ta iki kez füze fırlattığını hatırlatmış ve bu eylemleri kınamıştı. .

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