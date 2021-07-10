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AB’den koronavirüs aşıları sonrası ‘kalp kası iltihabı riski’ uyarısı
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TIMETURK / DÜNYA / AB’den koronavirüs aşıları sonrası ‘kalp kası iltihabı riski’ uyarısı

AB’den koronavirüs aşıları sonrası ‘kalp kası iltihabı riski’ uyarısı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Güvenlik Komitesi, koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer / BioNTech ve Moderna aşılarının yan etkilerine ilişkin bilgileri güncelledi.

2 Saat Önce
2021-07-10 19:25:46
AB’den koronavirüs aşıları sonrası ‘kalp kası iltihabı riski’ uyarısı

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EMA Güvenlik Komitesi tarafından yayınlanan raporda, Comirnaty (Pfizer / BioNTech) ve Spikevax (Moderna) ilaçlarının çok ender olmakla birlikte, kalp kası iltihabı (miyokardit) ve kalp zarı iltihabına (perikardit) yol açabildiği belirtildi.

Rapora göre, Avrupa Birliği'nde (AB) kullanılan 177 milyon doz Pfizer aşısında 145 kalp kası iltihabı ve 138 kalp zarı iltihabı vakası, Moderna aşısı ile aşılanan yaklaşık 2 milyon kişiden 19'unda kalp kası iltihabı, 19'unda da kalp zarı iltihabı vakası tespit edildi.

Haziran ayı sonunda, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve Moderna aşılarının yetişkinler ve gençlerde kalp kası iltihaplanmasına neden olabileceğine yönelik uyarı ekleyeceğini duyurmuştu. ABD'de haziran sonu itibariyle kullanılan yaklaşık 300 milyon doz aşı sonucunda bin 200 kişide miyokardit ve pedikardit vakası tespit edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, Pfizer aşısının kalp kası iltihabına yol açtığına ilişkin verileri incelemeye aldıklarını, bilimsel kanıtların elde edilmesi halinde, bu bilgileri paylaşacaklarını belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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