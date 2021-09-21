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AB'den Kabil ve 'AUKUS' açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Afganistan'daki gelişmeler ve 'AUKUS' anlaşmasıyla ilgili gelişmelerin AB'nin stratejik özerklik konusuna ağırlık verilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

2 Saat Önce
2021-09-21 23:38:39
AB'den Kabil ve 'AUKUS' açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyinin bu seneki ilk oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Maros Sefcovic, bakanların AB'nin güvenliğinde stratejik özerklik konusunu ele aldığını dile getirdi.

Sefcovic, "Kabil ve AUKUS'tan sonra diyebilirim ki; çıkarılacak doğal sonuç, stratejik özerkliğe daha fazla odaklanmamız gerektiği." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Birliğin Durumu" konuşmasında savunma iş birliğini güçlendirmek gerektiğiyle ilgili sözlerine atıfta bulunan Sefcovic, bugünkü toplantının atmosferinin de bu yönde olduğunu belirtti.

Avrupa, AB yetkililerinin sık sık dile getirdiği gibi ABD'nin koruma kalkanından çıkmak ve kendi korumasını oluşturmak istiyor. AB, bunu "stratejik özerklik" olarak tanımlıyor.

AB'nin genel gündemi

Konsey'den yapılan yazılı açıklamada da Brexit sonrasında Kuzey İrlanda Protokolü'nün korunması çerçevesinde İngiltere ile ilişkilerin ele alındığı bildirildi. Bakanların söz konusu protokolün pratikte uygulanmasıyla ilgili yaşanan sorunlar için uygun çözümler belirleme ihtiyacının altını çizdikleri ifade edildi.

Ayrıca Bakanların yeni tip koronavirüsle mücadele, aşı ve üçüncü ülkelerle paylaşımı, seyahat yasaklarının yeniden gözden geçirilmesi konularını görüştüğü de aktartıldı.

21-22 Ekim'de Brüksel'de AB üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren Konsey toplantısının taslak gündeminin de görüşüldüğü toplantıda kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına (COP26) başta olmak üzere gelecek zirvelerle ilgili fikir alışverişi yapıldığı kaydedildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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