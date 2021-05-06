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AB'den İsrail'e çağrı: Yeni yerleşimleri durdur

AB'den İsrail'in yerleşim yerlerini genişletmesi ve Doğu Kudüs'teki duruma ilişkin açıklama yapıldı. İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimler inşa etme kararından vazgeçme çağrısında bulunuldu.

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06.05.2021 03:42:19
AB'den İsrail'e çağrı: Yeni yerleşimleri durdur

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, son olarak Har Homa'da 540 yeni konut inşa etme fikri hatırlatıldı.

Bu tür planların ve Givat Hamatos'taki yerleşimlerin hayata geçmesini ve Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki bağlantıyı keseceği, ayrıca iki devletli çözüme yönelik müzakereleri baltalayacağı vurgulandı.

İşgal uluslararası hukuka aykırı

İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu ifade edilen açıklamada, AB'nin Kudüs dâhil 1967 sınırlarında anlaşma olmadan yapılacak değişiklikleri tanımayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "AB, İsrail hükümetine yerleşim inşaatlarını durdurma ve son kararlarını acilen geri çevirme çağrısını yinelemektedir." ifadesi yer aldı.

Doğu Kudüs'teki yıkım

Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaların yıkımı ve Filistinlilerin evlerinden çıkarılması olaylarındaki artışın ve olası yeni yıkımların endişe verici olduğu belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Bu tür tek taraflı eylemler uluslararası insani hukukta yasa dışıdır ve sahada gerilimi artırmaktan başka bir işe yaramaz. İsrail makamları bu faaliyetlere son vermeli, Filistinli toplulukların kalkınması ve yasal inşaatlar için uygun izinleri vermelidir.

Güney İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler ışığında AB, şiddeti kesin olarak kınadığını tekrarlamakta, bu hassas dönemde tüm aktörlere sükûnet ve itidal çağrısında bulunmaktadır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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