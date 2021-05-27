DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkolojiye 'Batılılar' kaynaklık etmiş
Netanyahu'dan BM'nin 'soruşturma' kararına tepki
Avusturya’da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik 'fişlemeyi andıran çalışma' tepki çekti
ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor
Gönül Dağı'nda muhteşem sezon finali
TRT’den 1960 Darbesine Özel Belgesel: “Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs”
Tozkopan İskender yeni bölümüyle ekranlara geliyor.... Zaman makinesini çalıştıran Tozkoparanları neler bekliyor?
Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor.... Ekip düğmeye basıyor, büyük operasyon başlıyor
TRT Ortak Yapımı “İdea” Cannes Film Festivali CinefondationL’Atelier’de
Erbakan'dan çarpıcı 'Sedat Peker' yorumu
ABD’den Rusya’ya: Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğiz
Erdoğan’dan Aliyev’e 'Cumhuriyet Günü' mesajı
Osmanlı Dayıları Amerika'yı nasıl haraca bağladı?
Facebook yasağı kaldırdı; 'Kovid-19 yapay mı' tartışması önlenemiyor!
Ermenistan Dışişleri Bakanı Aivazian istifa etti

AB'den Esed rejimine karşı ''yaptırım'' kararı

Avrupa Birliği (AB), Esed rejimine yönelik mevcut yaptırımların 1 yıl uzatılmasına karar verdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.05.2021 17:29:44
AB'den Esed rejimine karşı ''yaptırım'' kararı

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki sivil halka yapılan baskı nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirler, 1 Haziran 2022'ye kadar devam edecek.

AB, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlarla ilgili listede bulunan ancak hayatını kaybeden 5 kişiyi ise listeden çıkardı. Böylece tedbir uygulanan kişi sayısı 283 oldu. Listede ayrıca 70 kuruluş bulunuyor.

AB'nin Suriye yaptırımları, Esed rejiminin halka yönelik şiddet içeren baskısı nedeniyle 2011'de yürürlüğe girmişti. AB, yaptırımlarla, rejime yakın iş insanlarını ve şirketleri de hedef almıştı.

Bunun dışında petrol ithalatı, belli yatırımların kısıtlanması, Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması, ülke içindeki baskıda ve iletişimin takibinde kullanılacak ekipman ve teknolojilerin ihracatının kısıtlanması da tedbirler kapsamında bulunuyor. Yaptırımlar, insani yardımların gönderilmesini engellemiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş