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AB'den Bosna Hersek liderlerine anlaşma çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'e ekimde yapılacak seçimlerde uygulanacak bir anlaşmaya varma çağrısı yaptı.

46 Dakika Önce
2022-02-12 00:18:12
AB'den Bosna Hersek liderlerine anlaşma çağrısı

AB Dış İlişkiler Ofisinden yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek liderleri ile telefon görüşmeleri yaptı.

Borell, konuştuğu, Boşnak lider Bakir İzetbegoviç, Sırp lider Milorad Dodik ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Dragan Çoviç'i ülkedeki mevcut siyasi krizin uzun vadeli, sürdürülebilir çözümünü sağlamak için ciddi ve anlamlı diyaloğu sürdürmeye çağırdı. Borrell, ayrıca, Federasyon liderlerini anayasa ve seçim reformu konulu müzakerelere bağlı kalmaya ve erken bir anlaşma için çalışmaya çağırdı.

Borrell, AB'nin ABD ile birlikte, tüm tarafların endişelerini giderecek, AB standartlarına uygun olacak ve ülkenin AB yolunda ilerlemesine olanak sağlayacak dengeli bir anlaşmayı kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduğunu yineledi.

Yüksek Temsilci, ekimde yapılacak genel seçimlerde uygulanacak bir anlaşmaya varılması için ilgili partileri siyasi cesaret ve kararlılık göstermeye davet etti.

Borrell, 21 Şubat'ta toplanacak AB Dışişleri Bakanlarının, Bosna Hersek'teki durumun tüm yönlerini derinlemesine tartışacağını bildirdi. AA .

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