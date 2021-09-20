DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Guterres: Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye içten teşekkürlerimi sunuyorum
Kömür ocağını kapatmayan Polonya'ya para cezası
Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası
Rusya'da üniversite binasında silahlı saldırı: 8 ölü
İngiltere: Fransa'ya 'sinsilik' yapmadık
Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme; işte ilk açıklamalar...
Triatlet Bahadır Tama'dan Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı
Tarihi Uzunköprü, restorasyon çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı
Hazine 8,4 milyar TL borçlandı
Akdeniz'e akan Litani Nehri hastalık saçıyor
ABD Hazine Bakanı Yellen’den mali kriz uyarısı
Türkiye, Küresel İnovasyon'da 10 basamak birden yükseldi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Rusya’da seçimlerin kazananı belli oldu
Nesli tükenmekte olan penguenler arı saldırısında telef oldu

TIMETURK / DÜNYA / AB’den ‘Avrupa ordusu’ açıklaması

AB’den ‘Avrupa ordusu’ açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu, 'Avrupa ordusu' kurulmasının gündemde olmadığını, daha çok üyelerin askeri kapasitelerini güçlendirmeye odaklandıklarını bildirdi.

3 Saat Önce
2021-09-20 17:43:04
AB’den ‘Avrupa ordusu’ açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında, son dönemde yeniden tetiklenen "Avrupa ordusu" kurma fikrinin hayata geçirilmesi için çalışma olup olmadığına yönelik soruyu yanıtladı.

EU-army-1289777

Son günlerdeki tartışmalarda Avrupa'nın daha bütünleşik ve daha etkili bir savunma sistemi kurması ihtiyacının vurgulandığını hatırlatan Massrali, "Bir Avrupa ordusu şu an için gündemde değil. Mevcut çalışmalarımız daha çok üye ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesine, savunma sanayilerinin güçlendirilmesine ve ortaklarımızla çalışmalarımızın artırılmasına yönelik." dedi.

Massrali, yıl sonunda taslağının, Mart 2022'de son halinin ortaya çıkması beklenen AB'nin "Stratejik Pusula" adlı belgesinde Avrupa'nın kendi güvenliği için nasıl sorumluluk alacağına yönelik çalışmaların da yer bulacağını söyledi.

AB'nin kendi güvenliği için başta ABD olmak üzere bağımlılıktan kurtulması için bir Avrupa ordusu kurulması fikri son dönemde yeniden gündeme getirildi. Özellikle NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ortaya çıkan tahliye krizi ve Avustralya'nın Fransa ile 50 milyar avroluk denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ve İngiltere ile ittifak kurması bu fikri yeniden tetikleyen faktörler oldu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş