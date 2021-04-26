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AB'den AstraZeneca'ya dava

Avrupa Birliği, aşısı tedarikindeki gecikmelerden dolayı AstraZeneca'ya dava açtı.

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Google News - Timeturk
26.04.2021 15:48:20
AB'den AstraZeneca'ya dava

Avrupa Komisyonu, Kovid-19 aşılarının tedarikine ilişkin sözleşmesine uymadığı ve zamanında teslimat sağlamak için 'güvenilir' bir plana sahip olmadığı için AstraZeneca hakkında dava açtığını duyurdu.

Komisyon sözcüsü Stefan De Keersmaecker, "Geçen Cuma AstraZeneca'ya karşı yasal işlem başlatıldı" dedi.

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnely, geçen hafta İsveç merkezli firmanın nisan, mayıs ve haziranda aşı tedarikinde ve sözleşme maddelerini yerine getirmedeki başarısızlığı nedeniyle AB'nin AstraZeneca'ya dava açtığını açıklamış ancak AB, konu hakkında bir duyuru yayımlamamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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