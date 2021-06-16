AB’den 6 ülke için ‘seyahat’ açıklaması

Avrupa Birliği, koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarını altı ülke için hafifletilebileceği yönünde tavsiye kararı verdi.

Avrupa Birliği (AB), koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarında değişikliğe gidilebileceğini açıkladı.

AB, ABD, Arnavutluk, Lübnan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Tayvan seyahat açısından riskli addedilen ve sadece zaruri seyahatlere izin verilen ülkeler listesinden çıkarılabileceğini belirtti.

Avustralya, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland için ise seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması tavsiye edildi.

Her ne kadar AB genelinde bu şekilde bir tavsiye kararı alsa da üye ülkeler, farklı kısıtlamalar uygulamakta serbest. Bazı ülkeler negatif Kovid-19 testi isterken bazıları da zorunlu karantina talep ediyor.

AB üyesi 27 ülkenin, ortak bir Kovid-19 sınır politikası bulunmuyor. Ancak birlik sınırı içindeki tüm ülkelerde dijital aşı sertifikasının uygulamaya geçmesi için çalışmalar yapılıyor. ABD ve AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının da alabileceği sertifika şu anda Belçika, İspanya, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka ve Polonya'da kullanılıyor.

Borrell: Rusya vatandaşları için ‘daha cömert bir vize politikası' izlenmeli

Öte yandan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya vatandaşlarına karşı ‘daha cömert bir vize politikası' izlenmesi önerisinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında, 23-24 Haziran'da yapılacak AB zirvesi için hazırlanan AB-Rusya ilişkilerine dair rapor hakkında bilgi verdi.

Borrell, “İnsanlar arasındaki temaslar söz konusu olduğunda, bu tür fırsatları güçlendirmemiz gerekiyor. Hem Avrupa hem de Rus gençliğinin hareketliliğini desteklemeliyiz. Özellikle AB vizesi verilmesi, Erasmus programı kapsamında finansman ve eğitim olanakları sağlanmasıyla bu kolaylaştırılabilir. Bu yönde yeterince çalışmıyoruz. Eğitim için verilen vizeler konusunda daha cömert olmalıyız, böylece insanların Avrupa'nın nasıl yaşadığını görmelerini de sağlamış oluruz” dedi.

Borrell ayrıca, Rusya ile olumlu etkileşimin destekçisi olmaya devam ettiğini belirterek, Moskova'nın katılımı olmadan çözümü mümkün olmayan çok sayıda sorun bulunduğuna dikkat çekti.

AB zirvesi için hazırlanan raporda Avrupa Komisyonu ve Borrell, Rusya ile ilgili olarak üç ilkeyi birleştirecek yeni bir stratejinin kullanılmasını önerdi: AB'yi ilgilendiren konularda mesafe, baskı ve diyalog. Özellikle sağlık, iklim, İran'ın nükleer programı ve terörle mücadele konularında diyalog yürütülebileceği öngörülen raporda ayrıca, Rusya halkları ile AB ülkeleri arasındaki temasların aktif olarak geliştirilmesi öneriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.