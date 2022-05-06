'AB'deki İngiliz vatandaşları aidiyet duygusunu kaybetti'

Yeni bir akademik çalışma, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayan İngilizlerin anavatanları tarafından hayal kırıklığına uğramış gibi hissettiğini, hatta bazılarının “İngiliz olmaktan utandıklarını” gösterdi.

Lancaster ve Birmingham üniversiteleri tarafından yürütülen bir anket, kıta genelinde yaşayan İngilizlerin diğer faktörlerin yanı sıra kendi ülkelerinin AB'den ayrılması nedeniyle yabancılaştığını ortaya koydu.

Lancaster Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan, çalışmanın ortak lideri Michaela Benson, “Brexit'in uzun hikayesi, hem hayatlarını yaşama biçimleri üzerindeki devam eden etkilerinde hem de kimlik ve aidiyet duygularında açıkça görülüyor” dedi.

Ankete katılanlar İngilizler, ikamet ettikleri ülkeye ve AB'ye İngiltere'den çok daha fazla “duygusal bağlılık” gösterdiler.

Yaklaşık yüzde 75'i AB'ye "aşırı" veya "çok" bağlı olduklarını söylerken, yüzde 59'u ikamet ettikleri ülkeye karşı bu tür duygular besliyor.

Sadece yaklaşık yüzde 30'u İngiltere'ye güçlü bir bağlılık ifade ediyor ve bunların yüzde 7'si menşe ülkelerine “son derece” bağlı olduklarını söylüyor.

Çalışma, Brexit'in yabancılaşma ile çok fazla ilgisi olduğunu gösterdi. Gurbetçilerin yaklaşık yüzde 80'i, İngiltere'nin AB'den çıkışının anavatanlarına yönelik duygularını “çok fazla” veya “çok” etkilediğini söyledi.

Brexit, ankete katılanların yüzde 41'i için geçmiş veya gelecekteki göç planlarını güçlü bir şekilde etkiledi.

Gurbetçilerin Brexit sonrası İngiltere'ye yönelik “derin utanç” ve “İngiliz olmaktan utanma” gibi duygularına ilişkin yorumlar da benzer sonuçlar gösterdi.

Danimarka'da yaşayan bir göçmen, "Brexit'ten beri İngiltere'de hayal kırıklığına uğradım. Endişeliyim ve artık ülke için aynı yakınlığa sahip olduğumu hissetmiyorum. Yazık çünkü evimi seviyorum ama ülke çok kutuplaşmış gibi." dedi.

Avusturya'da yaşayan bir İngiliz kadın da “Kendimden kopuk hissediyorum, sanki orası bıraktığımdan tamamen farklı bir ülke. O kadar ki, ikinci uyruğumla daha çok bağlantılı hissediyorum. İngiltere'de olanlar ve olmaya devam eden şeyler utanç verici. Uzaktan yanan bir evi izlemek gibi." dedi.

Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi, 2016'dan bu yana statülerini değiştirdiklerini, vatandaşlık veya oturma izni aldıklarını ve en az beş yıldır yurtdışında yaşadıklarını söyledi.

Büyük çoğunluk (Yüzde 73) mevcut ikamet yerlerine kalıcı olarak yerleşmeyi planlıyor. .