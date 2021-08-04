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TIMETURK / DÜNYA / AB'de perakende satışlarda artış

AB'de perakende satışlarda artış

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 yükseldi.

1 Gün Önce
2021-08-04 12:24:59
AB'de perakende satışlarda artış

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1,5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5 artış gösterdi.

AB'de de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 5,3 yükseldi.

AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 9,4 ile İrlanda'da, yüzde 4,2 ile Almanya ve Letonya'da, yüzde 2 ile Litvanya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 3 ile Malta, yüzde 2,7 ile Avusturya ve yüzde 2,6 ile Hırvatistan'da belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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