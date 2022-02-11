AB, bazı diplomatlarını Ukrayna'dan çekiyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmalarını istedi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, birincil önceliği olmayan personele Ukrayna'dan ayrılma izni verildiğini açıkladı.

Ayrıca haber sitesi Politico'ya göre, AB Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas, ülkedeki diplomatik personele gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum." dedi.

Son birkaç saat içinde ABD, İngiltere ve İsrail gibi bazı ülkeler vatandaşlarının derhal Ukrayna'yı terk etmesini istemişti.

AB, Biden'ın toplantısında yaptırımları anlattı

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve Rusya konusunda ikinci kez düzenlediği ve Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Romanya, Polonya liderlerinin katıldığı videokonferansta yer aldığı bildirildi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, toplantıda Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya'ya verilecek karşılığın görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamaya göre, liderler Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlarda iş birliğini değerlendirdi. Von der Leyen, sektörel ve bireysel yaptırımlarla ilgili son durum hakkında Biden ve diğer liderlere bilgi verdi.

"Her seçeneğin masada olduğunu" yineleyen von der Leyen, yaptırımların finans ve enerji sektörlerinin yanı sıra yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını kapsayacağını belirtti.

AB Komisyonu, bu çalışmalara paralel olarak AB'nin Rusya'dan enerji sevkiyatının kesilmesi halinde ilave tedarik sağlanması hususunda ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

NATO: Çatışma riski gerçek

Bider'ın düzenlediği toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılan liderler Rusya'nın olası saldırganlığının büyük bedeli olacağını yineledi, bununla beraber Rusya ile diyaloğa hazır olduklarını vurguladı.

Stoltenberg, Avrupa'da bir çatışma riskinin "gerçek" olduğunu liderlere söyledi. Doğu Avrupa'ya NATO müttefiklerinin yaptığı ilave savunma amaçlı konuşlandırmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, NATO Savunma Bakanlarının gelecek hafta NATO'nun savunma yapısını güçlendirmeyi ele alacağını kaydetti. AA .