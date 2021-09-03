DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Golbol Kadın Milli Takımı ikinici kez olimpiyat şampiyonu
Erdoğan: Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız
20 bin sözleşmeli öğretmen atama kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
20 bin öğretmen atama kura sonuçları sorgula | 20 bin öğretmen atama sonuçları nereden sorgulanır?
20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman sisteme yansır?
Asker kardeşten ablaya düğün sürprizi
Muğla'daki kazılarda İslamiyet öncesi Türklere ait izler bulundu
Tomris Hatun kimdir? Tomris Hatun ne zaman öldü? Tomris Hatun'un çocukları kim?
Türk doktora ABD'den 'Üstün Gönüllülük Ödülü'
AB, Afrika'da üretilen Johnson & Johnson aşılarını iade edecek
İstanbul'da hafif ticari araç durağa daldı: Yaralılar var
2021 Eylül ayı kira zam oranı ne kadar? Eylülde kiraya ne kadar zam yapılacak?
Ağustos enflasyonu açıklandı
Türkiye Diyanet Vakfı burs programlarına başvurular başladı
Altın fiyatlarında son durum

TIMETURK / DÜNYA / AB, Afrika'da üretilen Johnson & Johnson aşılarını iade edecek

AB, Afrika'da üretilen Johnson & Johnson aşılarını iade edecek

Amerikalı ilaç firması ile bir sözleşme kapsamında Johnson & Johnson aşısını üreten Güney Afrikalı Aspen Pharmacare, Avrupa'ya doz göndermeyi askıya aldığını söyledi.

2 Saat Önce
2021-09-03 11:00:17
AB, Afrika'da üretilen Johnson & Johnson aşılarını iade edecek

Afrika Birliği elçisi Strive Masiyiwa yaptığı açıklamada, ‘Avrupa Birliği, Afrika'da üretilen milyonlarca doz korona virüs aşısını geri iade edeceklerini söyledi. Afrika'da aşı üretiminin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle AB ile yapılan anlaşma gereği gönderilen aşılar geri iade edilecek.'

Masiyiwa, ‘Aspen'de üretilen tüm aşılar Afrika'da kalacak ve Afrika'ya dağıtılacak. Aralık ayı sonuna kadar 200 milyon doz aşıyı vermeyi kabul ettiler.

Afrika direktörü John Nkengasong, ‘kıtada korona virüse karşı tam olarak aşılanan insan sayısı yaklaşık yüzde 2.93' dedi.

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamay, kıtada nüfus yoğunluğu fazla olan ülkelerde aşılanması düşünülen oran yaklaşık yüzde 10. Bu yılın sonuna kadar bu orana ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Kaynak : Nation Afrika

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş