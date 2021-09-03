AB, Afrika'da üretilen Johnson & Johnson aşılarını iade edecek

Amerikalı ilaç firması ile bir sözleşme kapsamında Johnson & Johnson aşısını üreten Güney Afrikalı Aspen Pharmacare, Avrupa'ya doz göndermeyi askıya aldığını söyledi.

Afrika Birliği elçisi Strive Masiyiwa yaptığı açıklamada, ‘Avrupa Birliği, Afrika'da üretilen milyonlarca doz korona virüs aşısını geri iade edeceklerini söyledi. Afrika'da aşı üretiminin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle AB ile yapılan anlaşma gereği gönderilen aşılar geri iade edilecek.'



Masiyiwa, ‘Aspen'de üretilen tüm aşılar Afrika'da kalacak ve Afrika'ya dağıtılacak. Aralık ayı sonuna kadar 200 milyon doz aşıyı vermeyi kabul ettiler.

Afrika direktörü John Nkengasong, ‘kıtada korona virüse karşı tam olarak aşılanan insan sayısı yaklaşık yüzde 2.93' dedi.

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamay, kıtada nüfus yoğunluğu fazla olan ülkelerde aşılanması düşünülen oran yaklaşık yüzde 10. Bu yılın sonuna kadar bu orana ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Kaynak : Nation Afrika

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.