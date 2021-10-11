DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı
Japonya’da çocuk intiharları rekor seviyeye çıktı

TIMETURK / DÜNYA / AB: Afganistan çöküşün eşiğinde

AB: Afganistan çöküşün eşiğinde

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'daki durumun 'çöküşün eşiğinde' olduğunu belirterek acil harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

3 Gün Önce
2021-10-11 23:42:15
AB: Afganistan çöküşün eşiğinde

AB Kalkınma Bakanları, Borrell'in katılımıyla video konferans yöntemiyle Afganistan ile ilgili gayriresmi toplantı yaptı.

Borrell, toplantıda "Afganistan'daki insani ve sosyo-ekonomik durum çöküşün eşiğinde. Norveç Mülteci Konseyi'ne göre, uygun yardımı almadıkları takdirde en az 1 milyon çocuk bu kış soğuktan ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Bekleyip göremeyiz. Harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakanların, AB'nin Afgan halkına desteğini artırmasının somut yollarını tartıştıklarını ifade eden Borrell şöyle devam etti:

"Bu, Konsey tarafından kabul edilen beş kriterin artık geçerli olmadığı anlamına gelmez. Aksine, bunlar geçerliliğini koruyor ve düzenli kalkınma iş birliğinin devam edebilmesi için tamamen karşılanmaları gerekiyor."

AB Yüksek Temsilcisi, daha önce Taliban'ın davranışlarını "Diğer ülkelere terör ihraç etmemesi, kadın ve insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğüne saygı göstermesi, insani yardımın teslimini kolaylaştırması, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve risk altındaki Afganların gitmesine izin vermesi, Afganistan'daki siyasi güçler arasında müzakereler yoluyla kapsayıcı ve temsili bir geçiş hükümetinin kurulması" olmak üzere 5 kritere göre değerlendireceklerini duyurmuştu.

Borrell, söz konusu yardımları Taliban üzerinden değil, "çok taraflı ortaklar" aracılığıyla sağlayacaklarını belirterek, bugün görüşülenlerin yarın G20 Liderlerinin Afganistan ile ilgili olağanüstü toplantısında AB'nin tutumunu yansıtacağını kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş