AB Afganistan'a insani yardım için 300 milyon avro tahsis etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Afganistan'a 300 milyon avro insani yardım yapacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan halkının yanındayız. Bugün AB, Kabil'e uçakla kritik önemde insani yardım götürdü. Daha fazlası gelecek. AB, Afganistan için 300 milyon avro insani yardım sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Komisyonun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de paylaşımında "AB İnsani Hava Köprüsünün Afganistan'a 32 tondan fazla hayat kurtaran kargo ulaştırdığını" duyurmuştu.

Lenarcic, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ortaklığıyla yapılan yardımların çatışmalar ve kolera salgınından etkilenen Afganlara destek sağlamayı hedeflediğini bildirmişti.

AB daha önce, ülke içinde ve dışındaki Afganlar için yapılacak insani yardım miktarını 50 milyondan 200 milyon avroya çıkardığını ve durumun seyrine göre miktarın artırılabileceğini duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.