AB, ABD'yi listeden çıkardı!

Avrupa Birliği, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ABD'ye yeniden seyahat kısıtlamaları uygulanmasına karar verdi.

Avrupa Birliği, koronavirüs salgını dolayısıyla uyguladığı seyahat önlemlerini güncellerken, ABD'yi de güvenli seyahat listesinden çıkardı.

AB ayrıca, İsrail, Kosova, Lübnan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'yı da güvenli seyahat listesinden çıkardı.

AB'den yapılan açıklamaya göre ABD'ye yönelik Haziran'da kaldırılan kısıtlamaların, zaruri olmayan seyahatler için yeniden uygulanması kararlaştırıldı.

BloombergHT'nin aktardığı AB Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre 22 Ağustos ile biten iki haftada ABD'de 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısı 588 olarak kaydedildi. AB için bu oranla ilgili sınır 75 seviyesinde.

AB'nin aldığı bu karar tavsiye niteliği taşırken, seyahat kısıtlamalarına yönelik tüm tasarruf birliğe üye ülke hükümetlerinde bulunuyor.

Politik bir konu haline gelmişti

AB ile ABD arasında virüs önlemleri kapsamındaki seyahat kısıtlamaları iki kanat arasında politik bir çekişme niteliği kazanmıştı.

ABD'nin, Delta varyantı nedeniyle Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine seyahat sınırlamalarını kaldırmayacağını açıklaması Berlin'de tepkilere neden olmuştu. Konu Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da yaptığı görüşmede de gündeme gelmişti.

ABD'nin uyguladığı kısıtlamalara göre, Almanya ve diğer Schengen Bölgesi ülkelerinden turistlerin ABD'ye seyahatı tümüyle yasaklanmış durumda. İş seyahatlarına ise istisnai şekilde izin veriliyor. İki kez aşı olan ya da Kovid-19 hastalığını atlatan ABD vatandaşları ise, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine gelebiliyordu.

AB'nin açıkladığı yeni düzenlemelerle bu imkan da ortadan kaldırılmış oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.