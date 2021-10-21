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TIMETURK / DÜNYA / AB, ABD’ye karşı harekete geçti

AB, ABD’ye karşı harekete geçti

AB’de, ABD’ye bağımlılığın azaltılmasını öngören girişimler hız kazandı. Almanya’nın da aralarında bulunduğu 5 üye ülke, kriz anlarında hızla harekete geçecek bir askeri müdahale gücü oluşturulması önerisinde bulundu.

2 Saat Önce
2021-10-21 12:01:00
AB, ABD’ye karşı harekete geçti

Afganistan'dan tahliye operasyonları sırasında yaşanan güçlükler Avrupa Birliği'nde ABD'ye olan bağımlılığın azaltılmasına dönük girişimlere hız verilmesine yol açtı.

Almanya, Hollanda, Portekiz, Finlandiya ve Slovenya, AB'de hızla askeri operasyonlar gerçekleştirebilecek bir "müdahale gücü" oluşturulmasını önerdi.

Beş üye ülke tarafından kaleme alınan öneride, mevcut AB muharebe birliklerinin güçlendirilmesi ve bu güçlere krizler sırasında hızla harekete geçerek müdahale edebilme yetkinliğinin kazandırılması öngörülüyor.

Bu müdahale gücü için hem uzay ve siber yetkinliklerin hem de yeterli düzeyde hava taşımacılığı kapasitesinin hazır bulundurulması isteniyor.

Öneri metinde, "Afganistan'daki son gelişmeler, bir kez daha, AB'nin çevik ve hızlı harekete geçme kabiliyetine sahip olması gerektiğini gözler önüne serdi" denildi.

Bu bağlamda askeri birliklerin hazır bulundurulması, yetkinliklerinin iyileştirilmesi gibi önerilerin sıralandığı metinde, AB üye ülkeleri arasındaki işbirliği formatlarının da daha etkin kullanılması gerektiği vurgulandı.

Müdahale gücünün büyüklüğü konusunda somut ifadelerin yer almadığı öneride kara birliklerinin bir tugaya tekabül etmesi gerektiği belirtildi. Bu da yaklaşık 5 bin askere tekabül edebilir.

AB'nin mevcut muharebe güçleri, yaklaşık 1500 askerin yer aldığı iki birlikten oluşuyor. Bu görevi, dönüşümlü olarak, 6 ay süreyle, üye ülkeler üstleniyor. Ancak halihazırda bu güçlere asker tahsis edilmesinde dahi güçlükler yaşanıyor, ayrıca bu güç bugüne kadar hiçbir operasyon gerçekleştirmedi.

AB'nin askeri kriz yönetimi yetkinliğini artırması hedeflenen yeni önerinin önümüzdeki senenin başında ele alınarak karara bağlanması bekleniyor. Bu yolla ABD'ye askeri bağımlılığın da azaltılması hedefleniyor.

Bu yeni girişimle AB'nin, ABD tarafından Kabil havalimanından yapılan tahliye operasyonuna benzer misyonları üstlenebilecek nitelikte bir müdahale gücüne sahip olması hedefleniyor.

ABD, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi üzerine, Ağustos ayı ortasında, Kabil havalimanından tahliyeleri, 6 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonla sağlamıştı.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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