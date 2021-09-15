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AB 7 ülkenin daha Kovid-19 sertifikalarını tanıyacak

Avrupa Birliği, seyahatlerde koronavirüs sertifikalarının 7 ülkeyle daha karşılıklı tanınması için karar aldı.

2 Saat Önce
2021-09-15 16:57:05
AB 7 ülkenin daha Kovid-19 sertifikalarını tanıyacak

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Andorra, Faroe Adaları, İsrail, Monako, Fas ve Panama bundan böyle AB'nin sistemine bağlanabilecek.

Bu ülkelerde verilen Kovid-19 sertifikaları, Birliğin Dijital Kovid Sertifikası ile aynı şartlar altında kabul edilecek. AB'den bu ülkelere seyahatlerde de AB'nin sertifikası geçerli olacak.

Birlik içinde hazirandan bu yana 420 milyon kişiye sertifika verildi.

AB Komisyonunun verdiği bilgiye göre, son eklemelerden sonra 27 üye ülke ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu AB üyesi olmayan 16 ülke arasında Kovid sertifikaları karşılıklı olarak tanınıyor.

Türkiye ile AB, Kovid sertifikalarını karşılıklı olarak tanıma kararı almış, karar 20 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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