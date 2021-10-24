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TIMETURK / DÜNYA / 96 yıl önce kaybolan geminin büyük sırrı

96 yıl önce kaybolan geminin büyük sırrı

Bermuda Şeytan Üçgeni dünya çapında ünlü bir bölge. Yaşanan kazalar, kaybolmalar herkesi merak içinde bırakıyor. O olaylardan birisi de 96 yıl önce kaybolan SS Cotopaxi.

45 Dakika Önce
2021-10-24 15:09:30
96 yıl önce kaybolan geminin büyük sırrı

Atlantik Okyanusu'nda çok sayıda gemi ve uçapın kaybolduğu bölge olarak bilinen Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemine dair çok sayıda iddia ortaya atılsa da bunların gerçekliği henüz kanıtlanamadı.

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Bermuda Şeytan Üçgeni'nde yaşanan en ünlü kayıp vakalarından birisi de 29 Kasım 1925tarihinde yaşandı. ABD'nin Güney Karolina limanından Küba'nın başkenti Havana'ya yol alan SS Cotopaxi gemisi, 30 mürettebatıyla beraber 96 yıl önce Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kayboldu.

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Geminin tropikal fırtına sebebiyle kaybolduğu düşünüldü. Fakat yıllar sonra gemini kaybolması ile ilgili çok sayıda komplo teorileri ortaya atıldı.

Bu iddialar arasından en popüler olanları, geminin Kuzey Atlantik Okyanusu'na doğru yol alırken görüldüğüydü. Fakat bu iddianın gerçek olmadığı kanıtlandı.

Gemide kimse yoktu

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The Online Newsfeed adlı internet sitesinde geminin, Küba Sahil Güvenliği tarafından alıkonulduğu yazıldı. İnternet sitesindeki makalede, SS Cotopaxi gemisinin ilk olarak Mayıs 2016'da ve ardından Haziran 2016'da Küba Sahil Güvenliği tarafından fark edildiği bilgilerine yer verildi.

Daha sonra Küba'ya ait 3 devriye gemisinin, SS Cotopaxi gemisine ulaştığı fakat gemide hiç kimsenin olmadığı tespiti yapıldı. Gemide inceleme yapan Küba Sahil Güvenliği, kaptanın seyir defterini buldu. Defterdeki son yazı 1 Aralık 1925 tarihinde yazılmıştı. Makalede, Kübalı General Abelardo Colomé'un Küba Hükümeti'nin geminin gizemini araştıracağına dair sözlerine yer verildi.

İnternet sitesinde yayınlanan bu ilginç makalenin, The Readers File! tarafından Eylül 2017'de yazılan bir yazının neredeyse aynısı olduğu ortaya çıktı.

Hikaye 2016 yılında tarih sitesi Learning History'de ve Eylül 2015'te Disclose TV'de de yayınlanmıştı.

Hatta benzer bir başka hikaye Mayıs 2015'te yalan ve kurgu haber sitesi World News Daily Report tarafından paylaşılmıştı.

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UFO'lar mı kaçırıyor?

Sınırlarını Florida, Porto Riko ve Bermuda'nın oluşturduğu Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında çok sayıda komplo teorisi bulunuyor. Bu teorilerden en ünlüleri uzaylılar ve UFO'lar.

Aslına bakılırsa Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolan uçak ve gemi sayısının, Dünya'nın herhangi bir bölgesinde yaşanan kayıp vakalarından daha fazla olduğunu ortaya koyan kesin bir kanıt yok. Bazı bilim insanları, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gerçekte kurgu ve popüler kültürün bir ürünü olduğunu söylüyor.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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