96 yaşındaki Nazi sanığı davadan önce kayboldu

Almanya’da, 96 yaşındaki Irmgard Furchner 11 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım etmekten yargılanacağı dava öncesi kayıplara karıştı.

Itzehoe Eyalet Mahkemesi Başkanı Dominik Gross, bugün başlayacak davaya gelmeyen ve firari kabul edilen Irmgard Furchner hakkında tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı.

Gross, davanın başlaması için sanığın yakalanıp yakalanmayacağına ve duruşmaya katılma salahiyetine sahip olup olmayacağına bakılacağını ifade etti.

METROYA DİYE ÇIKTI, KAYBOLDU

Bild gazetesinin haberinde, Quickborn kentindeki bir yaşlılar yurdunda kalan Furchner'ın bu sabah Norderstedt metro istasyonuna gitme hedefiyle yalnız başına bir taksiye bindiği ancak daha sonra izinin kaybolduğu kaydedildi.

Furchner, Stutthof Nazi toplama kampında yaptığı görev sırasında 11 binden fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Stutthof Nazi toplama kampında 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.