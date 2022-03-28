94. Oscar ödülleri sahiplerini buldu
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri sahiplerini buldu.
2022-03-28 07:22:27
Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verildi. Ödül töreni Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi.
"The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday olmuştu.
Ödül töreninde 'En İyi Film' ödülünü, 'CODA' filmi kazandı.
En İyi Erkek Oyuncu ödülü King Richard filmi ile Will Smith'e giderken, En İyi Kadın oyuncu, The Eyes of Tammy Faye filmi ile Jessica Chastain oldu.
Jane Campion da, The Power of the Dog filmi ile en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.
Oscar kazanan ilk işitme engelli törene damga vurdu
CODA filminde balıkçı bir babayı canlandıran Troy Kotsur, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle Oscar kazanan ilk işitme engelli oldu.
Törende ödüle layık görülenler:
En İyi Film ödülü: CODA
En İyi Yönetmen ödülü: Jane Campion (The Power of the Dog)
En İyi Kadın Oyuncu ödülü: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)
En İyi Erkek Oyuncu ödülü: Will Smith (King Richard)
En İyi Uluslararası Film ödülü: Drive My Car
En İyi Film Kurgusu: Dune
En İyi Belgesel ödülü: Summer of Soul
En İyi Film Müziği ödülü: Dune
En İyi Uyarlama Senaryo ödülü: Coda
En İyi Özgün Senaryo ödülü: Belfast
En İyi Kısa Film ödülü: The Long Goodbye
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü: Troy Kotsur
En İyi Görsel Efekt ödülü: Dune
En İyi Kısa Belgesel Film ödülü: The Queen of Basketball
En İyi Sinematografi ödülü: Dune
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü: Ariana Debose
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülü: The Eyes of Tammy Faye
En İyi Özgün Şarkı ödülü: No Time To Die
En İyi Yapım Tasarımı ödülü: Dune
En İyi Kostüm Tasarımı ödülü: Cruella
En İyi Animasyon ödülü: Encanto
En İyi Kısa Animasyon ödülü: The Windshield Wiper .
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