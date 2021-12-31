9 milyon Afgan kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler, yaklaşık 23 milyon Afgan'ın - nüfusun yaklaşık yüzde 55'inin - aşırı açlık seviyeleriyle karşı karşıya olduğunu tahmin ediyor ve kış bastırırken yaklaşık 9 milyon kıtlık riskiyle karşı karşıya.