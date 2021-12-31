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9 milyon Afgan kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler, yaklaşık 23 milyon Afgan'ın - nüfusun yaklaşık yüzde 55'inin - aşırı açlık seviyeleriyle karşı karşıya olduğunu tahmin ediyor ve kış bastırırken yaklaşık 9 milyon kıtlık riskiyle karşı karşıya.

1 Saat Önce
2021-12-31 01:13:15
9 milyon Afgan kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

Taliban yetkilileri, kısmen önceki hükümet altında kırk yılı aşkın süredir devam eden çatışma ve kötü yönetimin etkilerinden kaynaklandığını söyledikleri yoksulların karşı karşıya olduğu sorunların farkında olduklarını söylüyorlar.

Ayrıca Washington'a merkez bankası varlıklarındaki yaklaşık 9 milyar dolarlık blokajı kaldırması için defalarca çağrıda bulundular.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Bu sorunları hafifletmeyi amaçlıyoruz. İnsanların neyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz" dedi.

Afganistan'ın bu kış karşı karşıya kaldığı kriz, son 20 yılın en ağır krizi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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