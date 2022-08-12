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9 milyar doların serbest bırakılması için hamle! 71 ekonomist devrede

ABD Başkanı Joe Biden'a 71 uluslararası ekonomist Afganistan Merkez Bankası'nın fonlarını serbest bırakılmasını talep etti.

1 Saat Önce
2022-08-12 19:36:09
9 milyar doların serbest bırakılması için hamle! 71 ekonomist devrede

Afganistan ekonomisine ait ancak ABD tarafından dondurulan yaklaşık 9 milyar doların serbest bırakılması için ekonomistler çağrı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla serbest kalacak olan Afganistan Merkez Bankası fonları için ekonomistler birleşti.

Yunanistan eski Maliye Bakanı Yannis Varoufakis ve Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'in de aralarında bulunduğu 71 uluslararası ekonomist Afganistan ekonomisi için fonun serbest kalmasını istedi. .

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