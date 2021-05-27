88 politikacı suikast sonucu öldürüldü

Orta Amerika ülkesi Meksika'da 6 Haziran'daki yerel seçimlere sayılı günler kalırken, yılın başından bu yana 88 politikacı, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkesi Meksika'da 6 Haziran'daki yerel seçimlere sayılı günler kalırken, yılın başından bu yana 88 politikacı, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Meksika'da 6 Haziran'daki yerel seçimlere 12 gün kalırken, yılın başından bu yana onlarca politikacının suikasta kurban gittiği bildirildi.

Etellekt Consultores isimli kuruluştan edinilen bilgiye göre, ülkedeki yerel seçimler öncesi bu güne kadar 200 suikast girişimi oldu ve 88 politikacı, bu suikastlarda hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.