'800'den fazla Rus askeri öldürüldü'

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rusya'ya ait 7 uçak, 6 helikopter, 30'dan fazla tank ve 800'den fazla asker öldürüldüğünü duyurdu.

Rusya, Ukrayna topraklarında ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor. Rus birliklerinin ilerleyişi birçok bölgede durduruldu" dedi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rusya'ya ait 7 uçak, 6 helikopter, 30'dan fazla tank ve 800'den fazla asker öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği "Rusya Savaş uçakları ile Kiev'i bombalamak istedi. Şu an tüm uçaklar imha edildi" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy da, Facebook'tan yaptığı açıklamada, bu zorlu saatler boyunca "düşmanın" ele geçirme planlarına ulaşamadığını bildirdi. Zalujnıy, Ukrayna ordusunun Harkiv, Herson, Sumi, Ahtırku ve Siverske bölgelerinde savaşmaya devam ettiğini aktardı.

Bu arada Ukrayna'nın güneydoğusundaki bir sınır karakoluna füze saldırısı düzenlendi. Ukrayna Sınır Muhafız Servisi, bazı güvenlik güçlerinin öldüğünü ve yaralıların da olduğunu aktardı.

KİEV'DE SİREN SESLERİ

Kiev'de yerel saatle 07.05'ten itibaren 2 dakika boyunca sirenler çaldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra da art arda patlamalar yaşanmıştı. Ayrıca yerel saatle 06.17'de ve 06.42'den sonra da patlamalar gerçekleşmişti. Yerel bir yetkiliden yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.

SON GELİŞMELER

06.58 - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan Twitter paylaşımı:

"Kiev'e korkunç roket saldırıları yapılıyor. Başkentimiz en son buna benzer bir şeyi 1941'de Nazi Almanyası saldırdığında yaşamıştı. Ukrayna o kötülüğü yendi; bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin. Tüm bağları koparın. Rusya'yı her yerden atın"

06.45 - Ukrayna sınır koruma servisi, Zaporijya bölgesindeki sınır karakolunun bir füzeyle vurulduğunu duyurdu. Zaporijya bölgesi Ukrayna'nın Rusya sınırında bulunuyor. Saldırının yerel saat ile 4.25, TSİ 5.25 sularında meydana geldiği belirtildi.

06.41 - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda hava aracının vurulduğu ana dair bir video paylaşılırken, "Savaş suçluları Kiev'in barışçıl bölgelerine ateş açtı. Hava savunması, 'kardeşlerin' iki ölümcül hediyesinin başkente ulaşmasına izin vermedi. Sakin kalın, birbirinize yardım edin ve sadece resmi kaynaklardan bilgi alın" denildi.

06.06 - Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Geraşenko, Ukrayna kuvvetlerinin Kiev'in üzerinde uçan bir Rus 'hava aracını' vurduğunu ifade etti.

Geraşenko, vurulan aracın düşerken 9 katlı bir apartmana çarptığını ve binada yangın çıktığını belirtti.

06.01 - Ukrayna'nın başkentinde patlamalar duyulduğu belirtilirken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kiev'e ek silahlar gönderildiğini açıkladı.

05.55 - Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Geraşenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Kiev'e balistik veya seyir füzesiyle yapılan saldırılar devam etti. Biraz önce iki büyük patlama duydum" yazdı.

05.35 - Rus haber ajansı Interfax, abonelerine "Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama duyulduğuna" dair bir haber geçti.

The Guardian muhabiri Emma Graham Harrison da patlama sesleri duyduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın Avusturya Büyükelçisi Oleksander Şerba da Kiev'de patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

05.23 - Biden'dan yeni Twitter paylaşımı:

"Önümüzdeki birkaç gün, ay ve hafta Ukrayna halkı için zor olacak. Putin onlara büyük bir acı yaşatıyor. Ancak Ukrayna halkı 30 yıldır bağımsızlığın ne olduğunu biliyor; ve ülkelerini geriye götürmeye çalışan kimseye tolerans göstermeyeceklerini kanıtladılar."

05.00 - Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketinin onaylandığını duyurdu:

"İlk olarak bu pakette finansal yaptırımlar var. Rusya'nın bankacılık piyasasının yüzde 70'ini ve devlete ait önemli şirketleri hedef alıyoruz. Bunların arasında savunma şirketleri de var.

İkinci olarak enerji sektörünü hedef alıyoruz. Rus devletinin fayda sağladığı bir başka alan. İhracat yasağımız, Rusya'nın rafinerilerini geliştirmesini imkansız kılarak petrol sektörünü vuracak. Üçüncüsü; Rus havayollarına uçak ve ekipman satışını yasaklıyoruz.

Dördüncüsü, Rusya'nın yarı iletkenler ve son teknoloji yazılımlar gibi önemli teknolojilere erişimini kısıtlayacağız

Son olarak da vizeler. Diplomat ve iş insanlarının artık AB'ye ayrıcalıklı erişimi olmayacak"

04.50 - Birleşmiş Milletler, Ukrayna için ayırdığı insani yardım bütçesine 20 milyon dolar ekleyeceğini duyurdu.

03.57 - ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamaların öncelikle Rusya'nın savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef aldığı kaydedildi.

03.51 - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rus oligarklara yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

03.11 - Japonya, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sertleştiriyor.

Başbakan Fumio Kişida, Rusya'nın aralarında askeri ekipman ihracatı ve finansal kurumlar da bulunan üç faaliyet alanını hedef alacaklarını ifade etti.

03.09 - Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ordusunun Çernobil Nükleer Santrali personelini rehin aldığına dair güvenilir bilgiler aldıklarını bildirdi. Rusya ordusu, çatışma sonrası santrali ele geçirmişti.

03.02 - Ukrayna ordusu, çatışmaların ilk gününde Rusya'ya ait 30 tank, 5 uçak ve 6 helikopterin 'yok edildiğini' duyurdu.

02.48 - Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rusya'nın NATO'nun da bir nükleer ittifak olduğunu anlaması gerekiyor.

02.37 - Zelenski, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait Yılan Adası'ndaki tüm askerlerin Rusya ordusu tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Ukrayna'nın paylaştığı bilgilere göre adayı 13 asker savunuyordu. Zelenski, bu 13 askerin de onurlandırılacağını belirtti.

02.18 - Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, "Ülkemizi savunmakta yalnızız. Kim bizimle birlikte savaşacak? Dürüst olmak gerekirse şu an kimse gibi gözüküyor" diye konuştu.

Zelenski, Kiev'den ayrılmayacağını belirtirken, Rusya'nın kendisini 'birinci hedef', ailesini ise 'ikinci hedef' olarak belirlediğini iddia etti.

01.18 - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.