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73 yaşında, İtalya'dan Çin'e yürüyerek gidecek

İtalya'nın Venedik kentinden Çin'in başkenti Pekin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Vienna Cammarota Sırbistan'ın Niş kentine ulaştı.

2 Saat Önce
2022-06-22 19:50:03
73 yaşında, İtalya'dan Çin'e yürüyerek gidecek

Avrupa'dan Asya'ya 22 bin kilometre yürümeyi hedefleyen Cammarota, AA muhabirine, Marco Polo'nun seyahat ettiği 15 ülke güzergahını takip ettiğini, günde 20 ila 30 kilometre yürüdüğünü söyledi.

Yaşıtlarına hayallerini gerçekleştirmelerini tavsiye eden Cammarota, yaptığı yolculukla dikkatleri üzerine çekmesi sonucu barış elçisi ilan edildiğini belirtti.

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Cammarota, bu yıl çıktığı yolculuğu 2025'te tamamlamayı hedeflediğini, Sırbistan'dan Bulgaristan'a devam edeceğini ifade etti. AA .

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