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72 yıldır ehliyetsiz araç kullanan sürücü nihayet durduruldu
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72 yıldır ehliyetsiz araç kullanan sürücü nihayet durduruldu

İngiltere'nin Notthingham kentinde 84 yaşındaki bir sürücünün 72 yıldır ehliyetsiz araba kullandığı ortaya çıktı.

1 Saat Önce
2022-01-28 14:15:08
72 yıldır ehliyetsiz araç kullanan sürücü nihayet durduruldu

İngiltere'de 72 yıldır ehliyetsiz araç kullanan sürücü nihayet yakayı ele verdi.

Adı açıklanmayan sürücü otomatik plaka tanıma sisteminin (ANPR) uyarısıyla Çarşamba akşamı trafik ekiplerince durduruldu.

BBC'nin aktardığı habere göre, sürücü polise ifadesinde 12 yaşından beri ehliyetsiz araç kullandığını ve hayatında hiç polis tarafından durdurulmadığını söyledi. Polise göre sürücü aracına hiç sigorta da yaptırmadı.

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Notthingham Polisi'nin Facebook paylaşımında "Olanlara inanamadık. 1938 doğumlu sürücü 12 yaşından beri ehliyetsiz ve sigortasız araba kullandığını itiraf etti. Ve nasıl başardıysa polis tarafından hiç durdurulmadı" denildi. Haberde sürücünün şimdiye kadar hiç kazaya karışmadığı da belirtildi.

Polis yetkilileri ANPR kameralarının yaygınlaştığına dikkat çekerek yasa dışı araç kullananların bir gün yakalanabilecekleri uyarısını yaptı.

İngiltere yasaları uyarınca ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 1000 sterline kadar çıkabiliyor.

Sürücülerin araçlarıyla bir kişinin yaralanmasına ya da ölümüne neden olması halinde 14 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. .

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