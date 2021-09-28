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TIMETURK / DÜNYA / 70 yıllık hasret sosyal medya sayesinde sona erdi…

70 yıllık hasret sosyal medya sayesinde sona erdi…

Abdul Kuddus Munsi, 70 yıl önce ayrıldığı annesini sosyal medya aracılığı ile buldu.

1 Saat Önce
2021-09-28 22:16:52
70 yıllık hasret sosyal medya sayesinde sona erdi…

100 yaşındaki annesini elindeki bir yara izinden annesi tanıyan Abdul Kuddus Munsi, "Bu hayatımın en mutlu günü" diyerek yıllar sonra kavuştuğu annesiyle hasret giderdi.

Abdul Kuddus Munsi'nin ailesi, oğullarını henüz 10 yaşındayken amcasıyla birlikte yaşamaya gönderdi. Ancak amcasından kaçtıktan sonra evlatlık olarak alınan Munsi, iki kız kardeş evine yerleşti ve ailesiyle olan bağlantısını kaybetti. Yıllarca onlardan hiç haber alamadan büyüdü.

Nisan ayında Bangladeşli bir iş adamı, Facebook'ta Kuddus'un bir videosunu yayınlayarak ailesini bulmak için yardım istedi. Kuddus'un ilk on yılı hakkında hatırlayabildiği tek şey, ailesinin ve köyünün adıydı.

Söz konusu köyde yaşayan bir aile yakını videoyu gördükten sonra, Kuddus'un annesinin hala hayatta olan 100 yaşındaki Mongola Nessa'nın olabileceğini düşünerek Kuddus'e haber verdi.

Bugün üç oğlan, beş kız ve birçok torun sahibi olan Kuddus, onlarca yıllık ayrılığa son vermek için batıdaki Rajshahi kentinden yaklaşık 350 kilometre uzaklıktaki Brahmanbaria kentine gitti.

Annesini elindeki yara izinden tanıdı

Geçen cumartesi günü, Mongola Nessa ile görüşen Abdul Kuddus Munsi aradan 70 yıl geçmesine rağmen elindeki yara izinden annesini tanıdı.

Hayatının en mutlu günü olduğunu vurgulayan Munsi, "(Annem) Beni görünce, ellerimi tuttu ve ağlamaya başladı. Ama ona oğlunun döndüğünü ve bundan sonra hiçbir şey için endişelenmemesi gerektiğini söyledim" diyerek o duygu yüklü anları anlattı.

Kuddus'un yeğeni Şafikul Islam ise AFP'ye verdiği demeçte, "Yeniden bir araya geldiklerinde uzun süre birbirlerinin ellerini tuttular ve ağladılar. Bu olağanüstü manzarayı görmeye gelen yüzlerce köylünün de gözleri doldu" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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