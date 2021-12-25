DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Babacan’dan adaylık ve ittifak açıklaması
Adana 30 günlük hava durumu (25 Aralık 2021 Cumartesi ve 23 Ocak 2021 Pazar)
Hangi yorgan daha sıcak tutuyor?
Delibal filminin konusu nedir?
Saatin 12:12 olması ne anlama gelmektedir?
Türk-İş fahiş fiyatlar için harekete geçti
Düzce namaz vakitleri 1 aylık (25 Aralık 2021 Cumartesi ile 24 Ocak 2022 Pazartesi)
Kepçe kulak neden oluyor?
Uzman Jandarma ve Erbaşlardan sınavla astsubay alımı ilanı | Astsubay alımları ne zaman yapılacak?
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a gönderme: Siyasette suyu ısınıyor
Doğalgaz tarife hesaplamalarında değişiklik
Trabzonspor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Rönesans nedir ve döneminin sanatçıları kimler?
Evde defne sabunu nasıl yapılır?
BB Erzurumspor - Denizlispor maç özeti | Erzurumspor- Denizlispor maç kaç kaç bitti golleri kim attı?

TIMETURK / DÜNYA / 70 Haydut gezegen keşfedildi

70 Haydut gezegen keşfedildi

Avrupa Güney Gözlemevi, Samanyolu Galaksisi'nde yörüngesi olmayan 'Haydut' olarak adlandırılan en az 70 gezegenin tespit edildiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2021-12-25 15:19:14
70 Haydut gezegen keşfedildi

Avrupa Güney Gözlemevi teleskopları, on binlerce fotoğraf kaydetti.

Samanyolu Galaksisi'nde 170 olası gezegen belirlendi. İncelenen fotoğraflarda en az 70'inin "Haydut gezegen" yani belirli bir yörüngesi olmayan gezegen olduğu belirlendi.

Gökbilimciler, başka bir gezegeni genellikle bir yıldızın önünden geçerken gözlemleyebiliyor.

"HAYDUT GEZEGENLERİN GÖZLENMELERİ ZOR"

Dünya ve yıldız arasına giren gezegen, söz konusu yıldızın yaydığı ışığı engelleyerek bir karartı oluşturuyor. Bu karartı da o bölgede bir gezegen olduğunu gösteriyor.

Haydut gezegenler bir yıldızın yörüngesinde olmadıkları için gözlemlenmeleri zorlaşıyor. Bu araştırma için gezegenlerin oluştuğu andan bu yana yaydığı zayıf radyasyon izlerine odaklanıldı.

Gökyüzünün geniş bir alanında, milyonlarca kaynağın minik hareketleri, renkleri ve parlaklıkları ölçüldü. Bu ölçümler de bölgedeki en soluk nesnelerin yani "haydut" gezegenlerin tanımlanmasını sağladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş