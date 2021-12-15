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7 ülkeden iddia: Kuzey Kore'de 100 binden fazla kişi siyasi esir

ABD dahil 7 ülke, Kuzey Kore'de 100 binden fazla kişinin siyasi esir kamplarında tutulduğunu, işkence, yargısız infaz ve açlığa maruz kaldığını iddia etti.

30 Dakika Önce
2021-12-15 23:19:46
7 ülkeden iddia: Kuzey Kore'de 100 binden fazla kişi siyasi esir

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İngiltere, Fransa, Japonya, İrlanda, Estonya ve Norveç adına yaptığı ortak açıklamada, Kuzey Kore'deki sistematik insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Thomas Greenfield, "Kuzey Kore'de rejim, 100 binden fazla kişiyi işkence, zorla çalıştırma, yargısız infaz, açlık ve cinsel şiddete maruz kaldıkları siyasi esir kamplarında tutmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Nüfusun geri kalanının ise korku rejiminde yönetildiği ve temel ifade özgürlüğü haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayan Thomas Greenfield, "Rejim, ülkeden kaçmaya çalışan herkes için vur-öldür emri uyguluyor ve insani yardımların çaresiz olanlara ulaşmasını engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerinin belgelendiğini ve BM Komisyonuna göre Kuzey Kore'de devletin "insanlığa karşı suç" işlediğine dikkati çeken Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyine bu konuda harekete geçme çağrısı yaptı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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