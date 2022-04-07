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TIMETURK / DÜNYA / 7 milyon Yemenliye yardım !

7 milyon Yemenliye yardım !

Yemen'de sekizinci yıldır aralıksız devam eden savaş, Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en kötü insani krizinlerinde birisinin yaşanmasına neden oluyor.

3 Saat Önce
2022-04-07 11:28:14
7 milyon Yemenliye yardım !

İran destekli Husilerin ülkedeki meşru otoritelere karşı gerçekleştirdiği darbenin ardından başlayan savaş, Yemenlilere eşi benzeri olmayan acılar yaşattı. Yoksulluk, evsizlik, yedi yıla yakın süredir kamu hizmetlerinden yoksunluk ve kamu çalışanlarının maaşlarını alamaması gibi savaşın belirgin etkileri halen devam ediyor. Böyle bir durumdaki Yemen'e yardım eli uzatan uluslararası kuruluşlar ile Arap ülkeleri yardım kuruluşları bölgeye umut olmaya devam ediyor.

Başını Birleşik Arap Emirlikleri'nin Emirlik Kızılayı'nın çektiği yardım kurulışlarının çabaları sayesinde pek çok Yemenli Ramazan yardımı aldı. Yemen vilayetlerinde en fazla mevcut yardım kuruluşu bulunan Emirlik Kızılayı, beşten fazla Yemen vilayetinde yaklaşık yedi milyon Yemenli için “Ramazan Meer” projesi kapsamında yardımlar yaptığını ve bu yardımlardan Yemen nüfüsunun yaklaşık üçte birinin faydalandığını duyurdu.

Yemen'in para biriminin yabancı para birimleri karşısında tarihi değer kaybının sonucu olarak gıda fiyatlarındaki artış milyonlarca insanı derinden etkiledi. Dünyada gıda fiyatlarında önemli bir artışa tanık olduğu bu dönemde, yıllardır acı çeken bir ülke olan Yemen, diğer ülkelerden daha fazla etkilendi. Böyle bir süreçte, Emirlik Kızılayı'nın yardım kampanyası, bir dizi Yemen vilayetinde gıda ürünleri açığını kapatmaya ve özellikle yoksul ve muhtaç ailelerin onlara ulaşmasına yardımcı oldu.

En son istatistiklere göre, 2015'ten 2021'in sonuna kadar olan zaman zarfında Yemen'e yapılan toplam BAE yardımı 22 milyar 97 milyon Dirhem'i (Yaklaşol 88 Milyar 618 Milyon TL) aştı.

Zor zamanında Yemen'e yapılan bu yardımlar kuşkusuz Yemenlilerin hemen hemen tüm evlerini saran acıları tamamen dindirmese de şiddetini azaltmaya yardım etti. Dünya genelindeki krizlerin tırmanmaya devam ettiği ve uluslararası yardım kuruluşlarının dikkatinin Ukrayna'ya yöneldiği bu günlerde, Yemenli milyonlarca insan Emirlikler Kızılayı tarafından unutulmadı. .

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