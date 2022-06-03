68 Türk'ün katili 2 EOKA'lının yargı süreci başladı

Kuzey Kıbrıs'ta 68 sivilin canına kıyan Rum tetikçiler için harekete geçildi. CNN Türk'e konuşan KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 'Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz' dedi.

1974 öncesi 68 Türk'ü canice katlettiklerini itiraf eden 2 EOKA üyesi hakkında hukuki süreç başlatıldı. Lefkoşa'da bulunan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ilk adımı attı.

CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulunan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, başvuru sürecini anlattı. "Hak yerini bulana kadar durmayacağız" dedi.

Lefkoşa'nın Çınarlı köyünde 8 şehidin anma töreninde konuşan bir şehit yakını, babasının 1958 yılında EOKA terör örgütü tarafından nasıl katledildiğini anlattı.

"Rahmetli babam ormancıydı. İlkokul yeni bitirmiştim o zaman 12 yaşındaydım. Bu dağda ormancılık yaparken yanında bir de Rum vardı. EOKA yolu kesti. Babamın yanındaki Rum "yolu açacağım" diye kaçtı. Babam yalnız kaldı ve vurdular öldürdüler."

Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanması için 1955 yılında kurulan EOKA terör örgütü 1956 yılından başlayarak 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar 1298 Türk'ü şehit etti.