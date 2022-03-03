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65 kilometrelik Rus konvoyu neden Kiev'e girmedi?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelen dev Rus konvoyunun durduğu bildirildi. İngiliz istihbaratına göre ise Rus konvoyunun ilerleyişi 'Ukrayna'nın direnişi, mekanik sorunlar ve sıkışıklık' nedeniyle yavaşladı.

59 Dakika Önce
2022-03-03 16:57:19
65 kilometrelik Rus konvoyu neden Kiev'e girmedi?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 8. gününde çatışmalar sürüyor.

Rusya'nın 65 kilometre uzunluğundaki askeri konvoyunun ise Kiev'in kuzeybatısında görünmesinin üzerinden 48 saatten fazla süre geçti.

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Konvoyun ilerlemediği bildiriliyor. Bunda yerel halkın direnişi ve yoldaki sıkışıklığın yanı sıra bazı taktik kararlar da rol oynuyor olabilir.

BBC Newsnight programında yapılan değerlendirmeye göre Rusya, şehirlere kara birliklerini sokmaktan çok bombardıman yoluyla Ukrayna halkını pes ettirmeyi amaçlıyor.

Örneğin Kiev'in kuzeydoğusunda, ellerinde el bombaları ile Konotop'a giren iki Rus subayı, kent halkına ültimatom verdi. Subaylar, Konotoplulardan teslim olmalarını istedi aksi takdirde bombardırmana katlanacakları uyarısında bulundu.

Askeri uzmanlar, Rusya'nın daha önce Çeçenistan'ın Grozni şehrinde ve Suriye'nin en büyük kenti Halep'te olduğu gibi, şehir savaşı yerine havadan bombalama taktiğini tercih ettiğini değerlendiriyor.

İngiliz istihbaratına göre ise Rus konvoyunun ilerleyişi "Ukrayna'nın direnişi, mekanik sorunlar ve sıkışıklık" nedeniyle yavaşladı.

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KİEV'DE CADDE VE SOKAKLARA BARİKATLAR KURULUYOR

Öte yandan Başkent Kiev'de silahlı sivillerin ve güvenlik güçlerinin Rus işgaline karşı savunma hazırlıkları sürüyor.

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Cadde ve sokaklara barikatlar kuruluyor.

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Otobüsler, çöp kamyonları, kum torbaları, tekerlekler ve toplanabilen malzemeler savunma hatlarını güçlendirmek için toplanıyor.

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Cadde ve sokaklara bu malzemelerle barikatlar kurularak, Rus güçlerinin yolları kesilmeye çalışılıyor.

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