64 kilometrelik Rus konvoyu ile ilgili flaş gelişme

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasıyla birlikte dikkat çeken 64 kilometlerik Rus konvoyu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar tarafından yayımlanan fotoğraflar, araçlar, tanklar ve ağır topçu silahlarından oluşan 64 kilometrelik konvoyun içerisindeki topların atış pozisyonuna konulduğunu gösteriyor.

Şirketten yapılan açıklamada, konvoyun önce dağıldığı ardından yeniden savaş düzenine geçtiğinin anlaşıldığı, zırhlı birliklerin kentin kuzeyindeki Antonov Havalimanı yakınlarında görüldüğü, bazı araçların ise yakınlardaki ormanlara girerek obüslerin atış hazır pozisyonunda konuşlandırıldığı ifade edildi.

Başkentin dışında geçen hafta başında toplanan konvoyun ilerlemesinin, gıda ve yakıt eksikliği nedeniyle duraksadığı bildirilmişti.

Ayrıca ABD'li yetkililer, Ukraynalı askerlerin konvoyu tank savar füzelerle hedef aldığını aktarmıştı.

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, Kiev'e doğru giden Rus güçlerinin son 24 saatte yaklaşık 5 kilometre ilerlediğini, bazı Rus unsurlarının kentin 15 kilometre yakınında bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Öte yandanRusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Lutsk ve İvano-Frankivsk şehirlerindeki askeri havaalanlarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını duyurdu.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Volnovaha şehrinin sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kontrolüne girdiğini bildirdi.

Sabah saatlerinde yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile Lutsk ve İvano-Frankivsk şehirlerindeki askeri havaalanlarının vurularak faaliyet dışı bırakıldığını belirten Konaşenkov, Rus hava savunma füze sistemleri ve uçaklarının bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait komuta kontrol merkezi, mühimmat deposu ve cephanelerden oluşan 107 yer, 3 adet Mi-24 helikopter, 8 adet insansız hava aracını vurduğunu söyledi.

Ukrayna'da 3 bin 213 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, “Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 98 uçak, 118 insansız hava aracı, 1041 tank ve zırhlı araç, 113 çok namlulu roketatar, 389 obüs ve havan topu, 843 özel askeri araç bulunuyor.” ifadesini kullandı.​​​​​​​