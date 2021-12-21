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TIMETURK / DÜNYA / 6 yaşındaki kız harçlıklarıyla ev sahibi oldu

6 yaşındaki kız harçlıklarıyla ev sahibi oldu

Avustralya'da 6 yaşındaki Ruby ile kardeşleri Lucy ve Gus, emlak uzmanı olan babalarının da yönlendirmesiyle harçlıklarını birleştirdi ve ilk yatırımları 671 bin dolarlık ev satın aldı.

40 Dakika Önce
2021-12-21 10:19:02
6 yaşındaki kız harçlıklarıyla ev sahibi oldu

Ev fiyatlarının geçen yıl yüzde 19.5 artarak ortalama 953 bin doları bulduğu Avustralya'da aileler çocuklarının ilerde ev sahibi olamayacağından endişe ediyor. Melbourne kentinde yaşayan 6 yaşındaki Ruby McLellan kardeşleri Lucy ve Gus ile birlikte ev işlerine yardım ederek kazandığı parayla ev alıyor. 7NEWS'e konuşan küçük kız, "Adım Ruby. 6 yaşındayım ve ilk evimi satın almak üzereyim" dedi.

Emlak yatırım uzmanı olan baba Cam McLellan da kendi tavsiyeleri ve yönlendirmesi sayesinde her bir çocuğunun 2 bin dolar biriktirerek eve ortak olduğunu söyledi. Melbourne'un güneydoğusundaki Clyde'da yer alan arazi ve bu arazideki inşası devam eden evin fiyatı 671 bin dolar. Arazinin değerinin 10 yıl içinde ikiye katlanacağını öngören baba McLellan'a göre çocuklar bu varlıklarını 2023'de satıp kârı bölüşmek istiyor.

Avustralya'nın en büyük bankası Commonwealth Bank of Australia (CBA) verilerine göre Avustralyalıların dörtte biri aile, arkadaş veya kardeşleriyle ortak olup gayrimenkul satın almayı seçenekler arasında bulunduruyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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