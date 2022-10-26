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6 metrelik piton, 54 yaşındaki kadını yedi

Endonezya'da kauçuk toplamak için ormana giden bir kadın 6 metrelik bir pitonun saldırısına uğradı. 2 gün boyunca aranan kadın pitonun karnında bulundu.

1 Gün Önce
2022-10-26 00:46:20
6 metrelik piton, 54 yaşındaki kadını yedi

54 yaşındaki Jahrah, cuma gecesi Sumatra adasındaki ailesinin evinin yakınındaki ormanlık alanda kayboldu.

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Ormanlık alanda arama yapan ekipler 2 gün sonra bir pitonun midesindeki şişliği fark etti. Pitonu yakalayarak midesini açan ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

"Aradığımız kadın yılanın midesindeydi"

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Arama ekibinde yer alan bir yetkili olayla ilgili şu bilgileri verdi:

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"Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için bahçeye gitmek için ailesiyle vedalaştıktan sonra eve gelmedi. Ailesi daha sonra yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bir arama yapıldı. Halk yılanı öldürdü ve midesini parçaladı. Herkes şaşkındı. Aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı"

Kaynak: DailyMail, TRTHaber .

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