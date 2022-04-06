6. kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı!
New York’ta 6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
2022-04-06 23:22:35
New York'ta Polisin yerel medyaya verdiği bilgilere göre, olay kentin Bronx bölgesinde 143. Sokak'taki blokların bulunduğu bir binada meydana geldi.
Binanın 6. katındaki pencereden çimen zemine düşen 4 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen polis aracı ile yakındaki Lincoln Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Çocuğun hayatı tehlikesinin bulunmadığı, kazayı ayağındaki incinmelerle atlattığı açıklandı.
Yerel kanal WBC-7'ye konuşan bir görgü tanığı, “Çimenlerin üzerine düşen çocuk mucize şekilde hareket ederek, kendisini hastaneye götürmeye gelen polislere bile direndi” ifadesini kullandı. AA .
YORUMLAR (0)