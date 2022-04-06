DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya: Yabancı silahları imha ettik
ABD’den F-16 mektubu! ‘Türkiye'ye ihtiyacımız var’
Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı
6. kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı!
New York'ta 'gelecek yok'; çoğunluk kaçmak istiyor
Renault'tan flaş Türkiye yatırımı açıklaması
Masumlar Apartmanı 65. bölüm izle full HD tek parça | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm (65.bölüm) Youtube'dan izle
'Rekor kıran' ihracatçılar lüks yat bakıyor!
Tüy almak orucu bozar mı? Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? c
Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü
Çorum'da köy camisi yandı
İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi | Toplu taşıma zammı son dakika
Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı
Villarreal - Bayern Münih maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Hacı Mustafa Özsoy; Sosyal Medya Kullanımının Bireysel ve Kurumsal Katkıları Nelerdir? Sosyal Medya Uzmanı Açıkladı!

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

BURSA

19:40

05:04
19:40
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:25

04:50
19:25
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:08

04:33
19:08
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:51

04:16
18:51
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:12
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

ANKARA

19:25

04:50
SAHUR
19:25
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / 6. kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı!

6. kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı!

New York’ta 6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

58 Dakika Önce
2022-04-06 23:22:35
6. kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı!

New York'ta Polisin yerel medyaya verdiği bilgilere göre, olay kentin Bronx bölgesinde 143. Sokak'taki blokların bulunduğu bir binada meydana geldi.

Binanın 6. katındaki pencereden çimen zemine düşen 4 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen polis aracı ile yakındaki Lincoln Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Çocuğun hayatı tehlikesinin bulunmadığı, kazayı ayağındaki incinmelerle atlattığı açıklandı.

Yerel kanal WBC-7'ye konuşan bir görgü tanığı, “Çimenlerin üzerine düşen çocuk mucize şekilde hareket ederek, kendisini hastaneye götürmeye gelen polislere bile direndi” ifadesini kullandı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş