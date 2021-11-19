6.Afrika İnsani Zirvesi ve Yatırım Ödülleri Türkiye'de Düzenlenecek

'BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ' Afrika için yardım değil yapıcı işbirliği

Daha önce birçok defa yapılmış olan Afrika Zirvesi bu yıl da tekrarlanan bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel sloganı “Afrika için yardım değil yapıcı iş birliği” olan bu organizasyonda PAHSA, Afrika İnsani Yatırım Zirvesi ortak konum olarak İstanbul'da bir araya toplanmaktadır. Daha önceki yıllarda sıralı bir şekilde Gana, Dubai, Tanzanya, Fas ve Abu Dabi'de insanların toplandığı bu zirve bu yıl da İstanbul'da “Birlikte Daha Güçlüyüz” mottosuyla altıncısını gerçekleştirmektedir. Daha öncesinde birkaç kez gerçekleşen ve önümüzdeki yıllarda da gerçekleşmesi öngörülen bu zirveye daha çok iş insanları ve politikacılar katılım göstermektedir.

İstanbul'da gerçekleşecek olan 6. Afrika Zirvesi 25 Kasım ile 27 Kasım tarihlerinde gerçekleşmekle birlikte bu programda ana vurgunun Afrika için yapılacak herhangi bir insani yardım faaliyetinden ziyade Afrika'yı kalkındıracak yapıcı iş birliği sağlamak yönünde olacaktır. Bu noktada zirvenin bu yılki ev sahibi kurumu Focalpoint, Türkiye'de gerçekleşecek olan bu altıncı Afrika Zirvesinde “Kazan Kazan” metodlu bir politika öne sürerek; Afrika'nın sömürgesiz bir geleceğinin olması ve atılan adımların karşılıklı çıkar odaklı ilerlemesi konularını ön planda tutmayı hedeflemektedir.

6.Afrika Zirvesi'ne Türkiye Ev Sahipliği Yapacak

Zirvenin bu yıl Türkiye'de yapılıyor olmasının farklı sebepleri vardır, bunlardan en önemlisi, Türkiye'nin Afrika kıtasının stratejik açıdan en önemli ortağı olduğunun düşünülmesidir. Bu sıfatı oldukça benimseyen ve herhangi bir imaj eksilmesi göstermeyen Türkiye özellikle 2003 yılında doğrudan yapılan 100 milyon ABD doları tutarında yatırımı 42 büyükelçiliğe ve yaklaşık 6.5 milyar ABD dolarını aşan ileri ortaklıkları da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bu vasıfa sahip olmak için uygun bir seçenek olduğuna kanaat getireceksinizdir. Bu ekonomik destek ve cesaretlendirmenin yanı sıra Türkiye'nin Afrika ülkelerine olan birincil bağı, Türkiye'nin yine Afrika ülkeleriyle birlikte iş yapabileceğinin göstergesidir. Ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 senesinden yani başbakanlık görevinin tahsis edildiği yıldan bu yana Afrika'yı ortalama otuz beş kere ziyaret etmiş olması da büyük bir destek kanıtıdır.

Bahsedilen bu zirvede birçok farklı konu işlenecekken bunların yanı sıra, zirvenin genel içeriği ve adetlerinden biri olan tanıtım standlarına da yer verilecektir. Bu yılki zirve Türkiye'de yapılacağından Türk markalı ürünlerin tanıtım standları özel bir yerde olacaktır. Bu önemli bir husustur çünkü zirveye yaklaşık 10 ülkenin önemli ve üst düzey yönetici ve isimleri katılacaktır. Bu ülkelerin başında Afrika kıtasının farklı ülkeleri gelmekle birlikte, Amerika, Kanada, Fransa, İngiltere, Almanya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri gelmektedir. Bu noktada, Altıncısı Sheraton Otel İstanbul / Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan zirveye kimlerin katılacağı bir merak konusu ise, aşağıdaki link üzerinden kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

https://pahsaistanbul.com/index.php/katilimcilar/

Ayrıca herhangi bir konu ile ilgili bilgi almak için de iletişim numarası olan 05066057795 telefon hattını arayıp gereken bilgileri kolaylıkla edinebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.