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TIMETURK / DÜNYA / 51 yıldır yanan ''Cehennem Kapısı'' söndürülecek

51 yıldır yanan ''Cehennem Kapısı'' söndürülecek

Türkmenistan, 51 yıldır yanan 'Cehennem Kapısı' da denen ateşi söndürmeye hazırlanıyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Derveze kraterindeki ateşin söndürülmesi talimatı verdi.

2 Saat Önce
2022-01-09 12:31:27
51 yıldır yanan ''Cehennem Kapısı'' söndürülecek

Türkmenistan'ın Karakum Çölü'nde Derveze gaz kraterindeki ateş 1971'den bu yana yanıyor. "Cehennem Kapısı" da denilen kraterin nasıl ortaya çıktığı gizemini koruyor.

Sovyetler Birliği döneminde yapılan bir sondaj çalışması sırasındaki çökme sonucu oluştuğu tahminler arasında yer alıyor. Göçükle birlikte gaz yayılmaya başladığı ve yayılmayı engellemek için gazın ateşe verildiği belirtiliyor.

60 metre çapında ve 20 metre derinliğindeki kraterdeki ateşi söndürmek için Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov talimat verdi.

Uzun yıllardır büyük miktarda gazın yandığına dikkat çeken Berdimuhamedov, bunun hem çevreyi hem de civarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Daha önce de defalarca söndürülmeye çalışılan ateşle ilgili çalışmada gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alınmasını istedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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