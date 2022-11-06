50 yıl sonra Le Pen’siz Fransız aşırı sağı: Yeni lider 27 yaşındaki Jordan Bardella

Fransa’da aşırı sağcı ve göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Ulusal Birlik Partisi (UBP) liderliğine 27 yaşındaki Jordan Bardella geliyor. Babasının ardından UBP’nin yaklaşık 11 yıl liderliğini yürüten Le Pen’in 2027 seçimlerinde yeniden yarışması bekleniyor.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Fransa'da aşırı sağcı ve göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Ulusal Birlik Partisi (UBP) liderliğine 27 yaşındaki Jordan Bardella geliyor.

Avrupa Parlamentosu üyesi Bardella'nın bu göreve seçilmesiyle UBP'de Le Pen başkanlığında sona gelinmiş oluyor.

BÜYÜK DESTEK BULDU

Bardella, seçimde parti delegelerinin oyunun yüzde 85'ini alırken Perpignan şehrinin belediye başkanı olan rakibi Louis Aliot yüzde 15 oranında destek buldu. Marine Le Pen, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez cumhurbaşkanlığı için yarışırken Emmanuel Macron'u koltuğundan edememişti. Ancak partisi parlamento seçimlerinde 89 sandalye kazanarak 50 yılın başarısına imza atmıştı.

YENİDEN ADAY OLABİLİR

54 yaşındaki Marine Le Pen'in 2027 yılında yeniden cumhurbaşkanı olması ve partide gölge liderliğe devam etmesi beklenirken Bardella ile partiyi daha merkeze taşıma hedefinin öne çıkabileceği belirtiliyor. Partiyi babasının Aşırı Sağ çizgisinden alarak merkeze getirmeye çalışan Le Pen, “En çok gurur duyduğum şeylerden biri, halka benzeyen ve onun isteklerini yansıtan yeni nesil liderlerin ve milletvekillerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmak” diyor.

Bardella'nın bu göreve seçilmesiyle, Fransa'da son 50 yılda aşı sağ siyasete damgasını vurmuş, Le Pen ailesinin devri de bir anlamda son buldu. Bardella, Jean Marie Le Pen ve kızı Marine Le Pen'den sonra aşırı sağ partiye liderlik yapan üçüncü siyasetçi olacak.

Yaklaşık 11 yıl parti liderliği yapan Marine Le Pen, babasından daha fazla ‘ılımlı” bir siyaset izlemesine rağmen iki turlu seçim sisteminin uygulandığı ülkede, merkez sağ ve merkez sol parti seçmenlerinin aşırı sağ partiyi 2. turda dışlamaları sonucu son yıllarda oylarını önemli ölçüde artırmasına rağmen isteği başarıyı elde edemedi.

LE PEN 2027'DE YENİDEN Mİ YARIŞACAK?

BBC'nin haberine göre; bu isim değişikliğinin partinin ideolojisi ve politikalarında bir değişim yaratması beklenmiyor. Zira Marine Le Pen, partinin arkasındaki asıl güç olarak kalmaya devam edecek. 2027'deki başkanlık seçiminde de partinin adayı olarak yeniden Le Pen'in yarışması bekleniyor. Cumartesi günü yeni liderin açıklanmasının ardından parti kongresinde konuşan Le Pen, siyaset sahnesinden kaybolmayacağını belirterek “Ulusal Cephe'den tatil için ayrılmıyorum. Ülkede bana nerede ihtiyaç olursa orada olacağım” ifadelerini kullandı. .