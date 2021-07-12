50 milyon çiftçinin kayıtları Bill Gates'e verildi!

Geçtiğimiz gün aralarında Bill Gates’in de bulunduğu Sun Valley’deki zenginler toplantısına dikkat çeken Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, Gates Vakfı’nın Hindistan’da uzun süredir devam eden çiftçi ayaklanmalarında parmağı olduğunu belirtti

50 milyon çiftçiyle ilgili kayıtlar Bill Gates'e verildi!

Toplam 825 milyar dolar kişisel servete sahip olan Amerikan zenginleri, ABD'nin Idaho eyaletinde Sun Valley bölgesinde (Güneş Vadisi'nde) buluştu.

Dünyanın en zengin kişisi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu ve başkanı Mark Zuckerberg, Apple'ın başkanı Tim Cook, katılımcılar arasındaydı. Etkinliğe katılan diğer bazı isimler, New York'un eski belediye başkanı ve milyarder iş insanı Mike Bloomberg, Pay-Pal'ın kurucusu milyarder Max Levchin, Disney'in Yönetim Kurulu Başkanı Bob Iger, Nike'ın kurucularından Phil Knight oldu.

Koronavirüs sürecinde servetlerine servet katan zenginlerin ortak strateji belirlemek için bir araya gelmesi elbette önemlidir. Yalnız toplantıyı daha da önemli kılan katılımcılar arasında Amerikan istihbarat örgütü CIA'nın Direktörü Bill Burns'un da bulunmasıydı.

Dünyanın önde gelen isimlerini buluşturan kamp için Michigan eyaletinin ve Kanada'nın bir bölümünü de kapsayan bölge hava sahası geçici olarak kapatıldı. Bill Gates, cuma günü yaptığı konuşmada, milyoner ve milyarderlere iklim değişikliğiyle daha etkili mücadele etme çağrısında bulundu. İklim değişikliği ile mücadelede, uçakların neden olduğu karbon salımını azaltmak büyük rol oynasa da katılımcıların çoğu kampa özel jetleriyle geldi. Konuşulan diğer konu başlıkları, kamu sağlığı, ceza yargı reformu ve küresel ekonomi oldu.

"Ortak strateji"den yürüyelim ve bir örnek verelim. Hindistan'da Akshay Tarfe adlı yazar Bill Gates'in ülkesindeki marifetlerinin bir kısmını yazdı. Yazıda şu bilgiler verildi:

Hintliler, Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından ülkedeki tıbbi etik ve yasaları ihlal ettiği iddiasıyla Gates'in tutuklanması çağrısında bulundu. Gates, Hindistan yetkilileri ile birlikte iki eyalette, savunmasız gruplar üzerinde yasa dışı tıbbi denemeler yapmakla suçlanıyor.

Gates, başkent Yeni Delhi sınırında protesto gösterileri yapan Hintli çiftçi grupları tarafından da altı aydır protesto ediliyor. Çiftçiler, hükümetin çıkardığı tarımın özelleştirilmesini teşvik eden tartışmalı yasaları protesto ediyor ve Gates'i bu tür çabaların destekçisi olarak görüyor. Ülkenin en büyük Hint gazetelerinden biri olan Dainik Jagran, çiftçilerin Bill Gates'in bir maketini yaktığını bildirdi. Çiftçi örgütleri ve internet gizliliği savunma grupları, Microsoft Hindistan ve Hindistan Tarım Bakanlığı arasında imzalanan bir mutabakat anlaşmasının, Gates'in şirketine, kaydı hükümet tarafından tutulan 50 milyon Hintli çiftçiden oluşan bir veri tabanına ve arazi kayıtlarına potansiyel olarak erişim sağlayabileceğini gösterdi.

Kasım 2019'daki ziyareti sırasında Press Trust of India'ya verdiği özel röportajda Gates, Hindistan'daki üç aşı üreticisi şirketi övdü. Bu şirketler Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından destekleniyor.

Bir haber de Japonya'dan…

Japon Kızıl Haçı, COVID-19 aşısı olan insanlardan kan bağışını reddetti. Japon Kızıl Haç web sitesine göre, COVID-19'a karşı aşılanmış kişilerin "şimdilik kan bağışlamasına izin verilmiyor." Aynı sayfada, olası kan bağışçılarına çeşitli aşılar yapıldıktan sonra bir süre kan bağışı yapamayacakları bildirildi. Japon nüfusunun sadece yüzde 2'si iki doz aşı oldu… ABD'de ise böyle bir sınırlama yok.

Görüldüğü gibi, başını Bill Gates'in çektiği Amerikan zenginleri bir taraftan Hindistan, Türkiye ve Mısır gibi ülkelerde halkın tamamının aşılanması için çaba sarf ederken, diğer taraftan da tarım topraklarını ele geçirmeye çalışıyor. Bu iki faaliyet birbirini tamamlar nitelikte! Üstelik organizasyonun asıl sahibinin Amerikan İstihbarat Servisi CIA olduğu anlaşılıyor...

Yeniçağ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.