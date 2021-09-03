45 bin kişi Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması için imza topladı

The Times gazetesi, Türkiye'de tatil yapmak isteyen İngilizlerin koronavirüs salgını kapsamında alınan seyahat yasağı nedeniyle hükümete tepkili olduğunu yazdı. 45 bin kişinin Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması için imza topladığı belirtildi.

The Times gazetesi, Türkiye'de tatil yapmak isteyen İngilizlerin koronavirüs salgını kapsamında alınan seyahat yasağı nedeniyle hükümete tepkili olduğunu yazdı. 45 bin kişinin Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması için imza topladığı belirtildi. İmza sayısı 100 bine ulaşırsa konu parlamentoya taşınacak.

İngiliz The Times gazetesi, Türkiye'de yaz tatili yapmak isteyen İngilizlerin seyahat kısıtlamasına karşı harekete geçtiğini belirten bir haber yayımladı.

Gazetede kısıtlama kararına yönelik, "İngiltere'den daha düşük vaka oranına sahip olmasına rağmen, Türkiye, artan enfeksiyon oranları ve testler konusunda şeffaflık eksikliği nedeniyle 'yüksek riskli' olarak işaretlendiği Mayıs ayının başından bu yana İngiltere'nin seyahat kırmızı listesinde" yorumuna yer verildi.

"İngiliz tatilciler öfkeli" denilen haberde, 2 Eylül itibariyle 45.000'den fazla İngilizin Türkiye'nin güvenli ülke listesine alınması için imza topladığı, bu sayı 100.000'e ulaştığında talebin parlamentoda görüşüleceğini belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 8 Ağustos'tan beri kehribar renkteki ülkeler kategorisine alındığını hatırlatan The Times muhabiri Lucy Perrin, “İngilizler kırmızı listedeki Türkiye'ye gidemezken ABD'li ve Rus turistler Türkiye'ye gidebildi” ifadesini kullandı.

Haberde, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ndeki yetkililerin "Kovid-19 ile ilgili bilimsel veriler, Türkiye'nin bir sonraki incelemede kırmızı listeden çıkarılacağı yönündeki beklentimizi destekliyor" açıklaması yaptığı aktarıldı.

Tahmin yürütmenin bir diğer yolunun Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine bakmak olduğu ifade edilen haberde şu ifadeler yer aldı: "DSÖ, ülkelerin virüsü kontrol altında tutmak için pozitif test oranının yüzde 5'in altında tutmaları gerektiğini belirtti. Bu nedenle oran ne kadar yüksekse, bir ülkenin kırmızı listede kalma olasılığı o kadar yüksek. 26 Ağustos'taki son seyahat güncellemesinde yüzde 5.1 olan Türkiye kırmızı, yüzde 13 olan İsviçre yeşil listede yer aldı. İngiltere ise yüzde 4'teydi"

İngiltere'nin bir sonraki seyahat listesi güncellemesi 16 Eylül'de yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.