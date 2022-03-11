DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
THY'den yeni sefer iptalleri
Mahkum 13. bölüm full izle | Mahkum Fox TV son bölüm izle
İstanbul'da İETT otobüsleri iptal mi? Bugün (11 Mart) İETT seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu?
İstanbul'da yarın kar var mı? İstanbul'a 12 Mart Cumartesi kar yağacak mı?
Birçok ilde eğitime kar engeli
İstanbul'da otobüsler iptal mi edildi? 11 Mart şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da yolcu otobüsü yasaklandı mı?
Son Nefesime Kadar final mi olacak? Son Nefesime Kadar dizisi 5. bölüm final
11 Mart İstanbul'da minibüs var mı? Bugün İstanbul'da İETT otobüsler ve minibüsler çalışıyor mu? Bugün otobüs yok mu?
İşte İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler
Resmi Gazete'de 'yağlık ayçiçeği' kararı
Rus askerleri birbirini vuruyor
Türkiye'deki zirve Fransa'da gündem oldu! Macron hedefte
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'a girişleri yasaklandı
Zelenskiy: Kimyasal saldırı hazırlığı yaptığımız yönündeki iddialar yalan
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

TIMETURK / DÜNYA / 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'a 'Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme' çağrısı

42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'a 'Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme' çağrısı

 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatör, Başkan Joe Biden'a bir mektup göndererek, Polonya ve diğer NATO ülkeleriyle iş birliği yaparak Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme çağrısı yaptı.

2 Saat Önce
2022-03-11 07:22:34
42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'a 'Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme' çağrısı

ABD Senatosunda görev yapan 42 Cumhuriyetçi senatör, Biden'a bir mektup göndererek Ukrayna'ya daha somut savunma yardımı yapması konusunda çağrıda bulundu.

Joni Ernst ile Mitt Romney'nin öncülüğünü yaptığı senatörler, mektupta, Biden'ın Ukrayna'ya şu ana dek yapmış olduğu savunma yardımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu ülkeye acil ihtiyaç duyduğu savaş uçağı gönderme konusunda yönetimin yetersiz kaldığını belirtti.

Mektupta, "Ukrayna'ya şu ana dek gönderdiğiniz silahlar konusunda yönetimi takdir ediyoruz fakat savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etme konusundaki Polonya'nın opsiyonunu reddetme kararınıza hiçbir şekilde katılmıyoruz." ifadesine yer verildi.

Senatörler, Biden yönetimini Polonya ve diğer NATO ülkeleriyle birlikte çalışarak Kiev'in "acil ihtiyaç duyduğu" savaş uçaklarını bir an öce temin etmesi konusunda teşvik ettiklerini vurguladı.

ABD ile Polonya arasında Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesine ilişkin anlaşmazlık yaşanmış, Polonya ilgili savaş uçaklarını doğrudan Ukrayna'ya veremeyeceğini ancak bu uçakları ABD'nin Almanya'daki üssüne teslim etmeye hazır olduğunu bildirmiş, ABD ise bu seçeneği kabul edemeyeceğini açıklamıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş